首屆全球華文媒體高峰會今登場 央廣董座：華文媒體最大挑戰來自中國

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）「2022年全球華文媒體高峰會」今（11）日於台北盛大舉行開幕式。僑務委員會副委員長徐佳青表示，台灣第四權茁壯成熟，盼與華文媒體頻繁交流；中央廣播電台董事長賴秀如指出，當前華文媒體面臨最大挑戰，來自中國的施壓以及不實內容傳播。

僑委會今年攜手中央通訊社，以「全球化」、「數位化」、為核心出發規劃「全球華文媒體交流系列活動」，更首度舉行「全球華文媒體高峰會」，以「Ｎew is News新趨勢．新媒體．新未來」為主題，廣邀逾200位海內外媒體、產官學代表共興盛舉。

高峰會首日將舉行4場領袖對談，針對不同層面的產業議題深度交流，為華文媒體提供全新的思維與方向，另有1場大師對談，集結海內外資深媒體專業人士，共同為全球華文媒體新時代發展提出具體政策與建言；次日則為「僑見世界台灣影片徵集競賽」、「海外華文媒體報導大獎」頒獎典禮，展現台灣動人故事與美好影像，以及拓展台灣在全球華文媒體的多元包容與影響力。

僑務委員會副委員長徐佳青於開幕致詞表示，徐佳青指出，台灣「第四權」在全球發展中更加茁壯和成熟，也是民主社會的重要力量，此番高峰會有17位海外華文媒體代表來台進行交流對談，盼疫後與全球恢復頻繁的國際交流。

中央廣播電台董事長賴秀如則談及當前華文媒體的最大挑戰，她表示不是新媒體崛起、僑二代不再關注華文新聞，而是來自中國政府的的壓力與挑戰。她指出，中國收買許多媒體、頻道、時段，運用龐大資金壓迫社會，提供片面資訊使人產生誤解，更以刪節的侵權內容魚目混珠，也使得海外媒體在當今的任務也更加重要，她並對此環境下繼續打拼的媒體工作者致上敬意。

公視董事長胡元輝表示，華文媒體是僑胞融入當地社會的重要媒介，也是僑胞了解母國政經時事、解鄉愁的管道。對於近年台灣國際能見度提升，胡元輝提及今年甫成立、面向國際宣揚台灣的全英語平台「TaiwanPlus」，他表示台灣現在已是「國際的台灣」。

中央通訊社董事長劉克襄表示，本次兩天一夜的華文媒體高峰會，有如在地食材由主廚製成一道道菜餚上桌，透過4場領袖座談、1場大師會談、以及海內外華文媒體CEO意見交流，展現媒體界在自由法治的社會下的樣貌，他強調，除了要讓世界來看見台灣，我們也要自己努力與世界牽手。

「2022年海外華文媒體報導大獎」今年有286件參賽作品，其中有53件作品入圍，最終將由專家選出10個家項作品，並於11日舉行頒獎典禮。