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全球首例 紐西蘭課徵牲畜打嗝稅 餵牛吃益生菌有效？

牛羊排放的生物甲烷，是紐西蘭主要碳排放來源，即使面對農民反彈，也不得不採取措施

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/11 11:35
紐西蘭南島農場（圖／美聯社）

紐西蘭南島農場（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了實現2050碳中和目標，牲畜比人口多的紐西蘭，決定推行備受爭議的生物甲烷排放稅，亦即牛羊打嗝稅，創下全球首例。

綜合美聯社路透報導，紐西蘭人口僅500萬，卻有1,000頭乳牛與肉牛、2,600萬隻綿羊，農產品占了出口75%，其中尤以乳製品最多，是國家經濟支柱。如此龐大的畜牧業，想當然爾成了碳排放的主要「元凶」。

全球為了氣候變遷致力減災、減少碳排，紐西蘭也不例外。要達到2050年零碳排目標，其中一項重大舉措，就是削減農場的溫室氣體排放量，2030年降10%，2050年則要減少47%。

確切的課稅標準尚未出爐，農民最快將於2025年開始繳牲畜甲烷稅，成本勢將轉嫁至產品上。面臨龐大的民怨，紐國政府5月就允諾，四年注資3億8,000萬紐幣（新台幣67億元）於減少農業碳排工作，包括對各種新興科技的投資。

目前已出現兩種令人振奮的方法，分別從飼料與基因著手。在北帕默斯頓（Palmerston North）的一項試驗中，科學家發現，將名為Kowbucha的益生菌加至奶中餵給小牛吃，可減少20%甲烷排放量。

科學家認為，攝取益生菌就能降低排氣，是天然有效又方便的方法，不傷牲畜、不影響泌乳，可大力推行，讓農民廣為使用。另，如生機公司帝斯曼（Royal DSM）的飼料添加物Bovaer，也證明可降低乳牛排氣量30%，肉牛更多。

此外，去年12月，紐西蘭研究單位AgResearch發現某種綿羊排氣量特別少，較排氣最多的綿羊減少了13%的甲烷排放量，乳品產業正研究，如何將此研究應用於牛隻身上。又，一種名為EcoPond的產品，可消除農場廢水中的甲烷，該產品已於2021年底上市。

2003年，紐西蘭工黨政府也曾試圖推行類似的甲烷排放稅，被戲稱為放屁稅（fart tax），雖然多數甲烷是來自打嗝。當時該措施遭遇農民強力反彈，推行未果，如今阿爾登（Jacinda Ardern）總理的工黨政府為了減災、成為相關科技的先鋒，決意執行此政策，再次激怒農民，不啻是一場政治賭注，明年能否連任，端看這龐大的選民族群，買不買帳。
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