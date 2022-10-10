〈投資理財〉元宇宙開啓新紀元 台灣科技產業商機大

「有夢最美，希望相隨」這句話是科技創新的真理，人類太多過去認為不可能的夢想都在實踐中。元宇宙到2026年，預估將吸引25％的人，每日至少花費一小時，從事工作、消費、社交、學習。全球科技大企業沒有一家，敢在這場未來世界競賽中缺席，台灣科技界亦磨拳擦掌，欲在這場競賽中，拔得頭籌。

元宇宙早在1992年科幻小說「Snow Crash」被提及，2021年因 5G 網路，以及疫情帶動數位轉型及升級需要，更讓科技界看到無限商機，臉書已更名為「Meta」，並揚言5年之內要從社群公司，進化為元宇宙公司。近一年包括微軟、谷歌、蘋果、輝達，無不宣示進軍元宇宙，並預測元宇宙的經濟規模，遲早超過實體世界。

根據市場研究機構IDC報告顯示，去（2021）年全球AR／VR頭戴式裝置的出貨量已達1123萬台，年增92.1%，預估2024年全球AR／VR市場合計可達4800億美元，市場成長快速。而併購潮已經開始，實體世界國際大企業，紛紛找尋有元宇宙開發潛力的軟體公司合作，例如微軟併購動視暴雪、臉書併購Oculus、Unity Software 併購Weta Digital，都掀起科技界的矚目。麥肯錫研究報告指出，今年上半年已有1200億美元，投入元宇宙研發，比去年全年570億美元多一倍以上，預估到2030年，經濟價值達5兆美元，市場潛力看好。

產業界正積極擴大發展AR／VR穿戴裝置、AI晶片、社交或遊戲平台、加密貨幣等軟硬體，元宇宙正隨著實體世界與虛擬世界的融合，快速爆發出商機。台灣在這場未來科技發展的競賽中，絕不會缺席，不論在半導體晶片、關鍵零組件發展，都已開始深耕。元宇宙的崛起，從資料中心、通訊網路基礎設施，帶起的各種網通股、光纖股、電信運營商，都可望吃到大商機，當然半導體供應鏈如台積電、聯發科、瑞昱、信驊、祥碩，都將得到新的發展機會。

元宇宙需要超高運算效能，目前晶片運算能力需再提高一千倍，才能因應需求，因此半導體大廠如台積電、高通、輝達、英特爾、超微、三星，都已積極開發市場。

台灣半導體大廠也未缺席，聯發科特別成立元宇宙事業群，整合旗下各種晶片業務，發揮連接、傳輸、5G、邊緣運算、多媒體等領域優勢，成為聯發科未來發展重心。聯發科並收購亞信二成股權，以及九暘全數股權，成為進軍元宇宙中，乙太網路重要的一環，並已備妥進軍元宇宙所需的智慧城市，以及工業物聯網市場中，各項乙太網路的解決方案。

乙太網路另一個大廠是瑞昱，由於佈局Wi-Fi市場多年，擁有一定產業地位，目前已在開發快速、低延遲的Wi-Fi 7規格晶片，另外其音效晶片，也被市場看好，極有機會進入虛擬實境穿戴裝置的市場。

驊訊正積極發展VR產品，目前已經是宏達電的音訊晶片供應商，最近正推高畫質環境降噪技術，全力發展降低環境噪音，提供消費者在VR裝置的沉浸式體驗。

宏達電是國內佈局元宇宙最早，且最積極的集團，旗下IC設計廠威盛，正加速進攻人工智慧（AI）物聯網市場，目前在人工智慧及智慧物聯網上，營收都明顯成長，且又切入工控市場，再加上元宇宙商機，應有發展機會。

除此之外，組裝廠鴻海、和碩、光學鏡頭及相機模組玉晶光、揚明光、面板友達、群創、PC相關的臻鼎KY、華通、南電、景碩、欣興、台光電，都在積極搶攻元宇宙商機。

其中以玉晶光及揚明光是光學股中，最專注在VR／AR技術及產品開發的廠商，如今成果已開始顯現，其中玉晶光是包辦Meta、AppIe及Sony三大領導廠商主鏡片供應商，將是元宇宙最大受惠者之一。

有半導體經驗的光學鍍膜廠采鈺及澤米，預料也將受惠元宇宙商機的興起，尤其未來AR／VR等穿戴裝置走向輕薄化，采鈺已發展微縮化製程的高階光學元件，將是因應未來市場發展的重要商機。澤米近年積極從數位相機、攝影機領域，切入矽晶圓鍍膜、半導體光學鍍膜，以及AR／VR元件的鍍膜領域，如今元宇宙商機爆發，也為澤米帶來不錯的機會。

至於元宇宙的標準配備高速運算伺服器，美國四大資料處理中心都少不了台廠，包括谷歌、Meta、微軟、亞馬遜，有8成左右的伺服器代工組裝業務，都是由台灣廠商吃下，包括廣達、鴻海、緯穎、英業達等伺服器組裝代工廠訂單商機，都將因此同步受惠。



華碩為搶攻元宇宙商機，特別成立「華碩元宇宙股份有限公司」，推出跨界應用NFT平台，整合集團雲端運算、人工智慧、區塊鏈等資源。宏碁旗下子公司倚天酷碁與新創公司思偉達，共同簽署合作意向書，推出NFT「Jcard這咖」，打造全新娛樂、流行、藝術的元宇宙Jcard2.0，加入Acer Gadget軟硬體整合優勢，打造成為多功能元宇宙入口平台，期能在未來元宇宙商機中，搶得一片天空。

元宇宙發展正在開始，替台灣科技廠帶來龐大商機，機會才剛爆發，值得投資人持續追蹤了解。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★