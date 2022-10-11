〈財經主筆室〉不要再指望國安基金進場救市　上市櫃公司應實施庫藏股自救

台股今年從高點下跌至最低點，總計跌掉5,346點，跌幅高達2 8.71%，大家都在關切國安基金進場沒？ 但國安基金進場就有救了嗎？其實， 既然政府一再強調國內企業基本面依舊穩健， 金管會就應多鼓勵上市櫃公司實施庫藏股， 如果上市櫃公司老闆都不敢買自家股票，投資人怎敢進場買股票呢？

今年來受國際金融情勢多變、俄烏戰爭， 以及台海關係緊張等諸多因素，台股今年從年初高點18,619點 ，下跌至日前最低13,273點，跌到投資人心慌慌， 期間包括金管會、證交所與櫃買中均不斷信心喊話， 強調台股基本面良好，若股市出現非理性下跌，必要時將出手救市。

其實，除了國安基金進場、提高融券成本， 甚至未來可能祭出限空令等措施外， 金管會應該多鼓勵上市櫃公司實施庫藏股自救。 政府對股民老是強調台灣經濟依舊極佳，也就是說企業仍相當賺錢， 畢竟近年來企業獲利逐年創新高，既然上市櫃企業並不缺錢， 若覺得自家公司股票價格太低感到委屈，那就申請實施庫藏股自救， 何必老是要等別人來救呢？

根據金管會統計， 上市櫃公司今年上半年稅前獲利創下近十年同期最高， 上市公司上半年稅前獲利為2兆3,120億元，較去年同期成長2 3.41%，上櫃公司稅前獲利1,649億元，亦較去年同期成長 17.95%，由上市櫃公司今年上半年獲利情況來看， 上市櫃公司若有意實施庫藏股，真的不缺錢。

證交所每個月都會公布上市櫃公司庫藏股數據， 公佈數據同時亦會信心喊話表示， 上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素， 適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

根據統計，截至9月底為止，今年上市公司執行買回庫藏股計有52 件(47家公司)，已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有4 4件，申請實施庫藏股家數占總上市家數比率為4.81%。 上櫃公司部份，執行買回庫藏股計有42件(38家公司)， 已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有41件。 申請實施庫藏股家數占總上市家數比率為4.74%。

截至今年9月底止，上市公司總家數為968家， 但以今年前三季期間實施庫藏股公司家數僅有47家， 占上市公司家數的比例僅4.81%，由這個數據來看， 顯然證交所的信心喊話並不奏效，上市公司並不買單。

有些人也許搞不清楚庫藏股制度的由來？其實， 這個政策是參考國外實行多年的庫藏股制度，主要是在1997年亞 洲金融風暴及2000年科技泡沫期間，亞洲股市受到重擊， 台股在那幾年兩度從萬點高檔重跌數千點，上市公司股價大幅波動， 立法院遂在2000年6月三讀通過證交法修正案賦予法源依據， 同年8月9日庫藏股制度正式實施。

上市櫃公司實施庫藏股，最主要的原因有兩個， 一是為了維護公司信用與股東權益，買回庫藏股並辦理註銷股份； 其次則是買回庫藏股轉讓予員工，作為獎勵員工的方法。

但如今上市櫃公司買進庫藏股也不完全純為了維護股東權益， 或者是為了轉讓予員工，很多企業老闆實施庫藏股目的，包括：

1. 一定價位進場買進不讓股價崩跌，以免大股東質設股票價值過低， 影響借款能力。

2. 以庫藏股方式買進股票，提高大股東股權比例， 防止悪意併購行為發生。

3. 藉由庫藏股減資，可以取代現金股利發放，對大股東有節稅效果。

不管實施庫藏股目的為何？目前上市櫃公司實施庫藏股意願不高， 確是不爭的事實， 有很大原因可能與投資人及法人都愛領現金股利有關， 所以企業都愛配發現金股息，就以2021年上市櫃公司獲利4.3 兆元，配發現金股息約達2.5～2.6兆元股息， 但全年實施庫藏股買進股票額僅約百億元。

其實，上市櫃公司若覺得股價被低估感到委屈， 大可申請實施庫藏股買進自家股票進行護盤， 如果公司都不願進場護盤，再多的信心喊話， 股東也不會貿然進場承接股票。所以， 不要再問國安基金進場沒？多多鼓勵上市櫃公司實施庫藏股， 自家股票就自已救吧！