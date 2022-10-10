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直播！台灣雙十國慶焰火嘉義氣勢登場　無人機、水舞光雕秀、台北愛樂磅礡演出

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/10 20:32
台灣雙十國慶焰火同步施放2.6萬顆高空焰火。(圖擷取自蔡英文臉書)

台灣雙十國慶焰火同步施放2.6萬顆高空焰火。(圖擷取自蔡英文臉書)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣雙十國慶焰火同步施放2.6萬顆高空焰火，於10日晚間嘉義縣故宮南院園區外台糖所屬空地登場，現場有水舞光雕、無人機和台北愛樂管弦樂團演出，總統蔡英文也於臉書同步直播

嘉義縣長翁章梁表示，國慶焰火自2004年後,睽違18年再次移師嘉義縣，今年國慶焰火晚會表演時長約45分鐘，分為「守土衛國 你我同行」、「農工嘉義 領航起飛」、「相信自由 勇往直前」、「衝出雲天 世界同心」四個段落，將演出日出嘉義《阿里山的日出》、台語天王葉啟田組曲（故鄉、寶島曼波、愛拚才會贏）、台灣民謠《四月望雨》組曲、楊培安《我相信》、任賢齊《永不退縮》組曲以及台客天團五佰&China Blue組曲（衝衝衝、你是我的花朵、世界第一等）等經典曲目，將是一場視覺聽覺的雙重饗宴。

翁章梁指出，嘉義縣橫跨北回歸線23.5°，物產豐饒、既優且鮮，因此，今年特別於10日下午2時至晚上10時，於「太子大道」及「南轉運站」旁規劃了國慶焰火市集，市集中集結了全縣境內具特色的農特產品、文創、青創、伴手禮及美食共400攤，讓前來的民眾可以同時迎國慶、看焰火、享美食。

另外，現場還有400家特色品牌組成的市集；嘉義縣今年規劃了10處最佳賞景地點，包含故宮南院臨水廣場、故宮大道、太子大道、永慶高中、故宮南院北側廣場、嘉義縣府前廣場、故宮南院北側廣場、蒜頭國小、六嘉國中、嘉義高鐵站及嘉己人公園。至於喜愛登高望遠的民眾，則推薦二尖山、太平雲梯、二延平、小笠原山、半天岩、頂石棹及「你家屋頂」等，都是觀賞焰火的好去處。
雙十國慶
國慶焰火
嘉義
台北愛樂

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更新時間 : 2022-10-10 21:15 GMT+08:00

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