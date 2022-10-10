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台灣10/13解封7+0免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/10 20:13
台灣將於10月13日解封。

台灣將於10月13日解封。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣將於13日解封入境改為「0+7」居檢，旅遊業

台灣將凌晨零時（航班表定抵台時間）起，居家檢疫改為「0+7」，入境免居家隔離改為「7天自主防疫」，試行期間預計每週開放15萬人入境。

中央社報導，桃園國際機場股份有限公司副總經理洪玉芬表示，桃機規劃新動線及防疫作業13日上路，旅客只要領完行李及快篩試劑就能離開。

洪玉芬說明，隨國境逐步解封、旅客增加，疫情期間生意受影響的免稅店等業者，量能已陸續回到先前4、5成，邊境鬆綁後至少會回到5、6成以上。

昇恆昌股份有限公司推出單筆消費滿額現抵6％回饋無上限，采盟股份有限公司則有期間限定滿額現抵活動，最高回饋12％，兩家業者也另加碼贈送滿額禮等多項優惠。

然而，航空業者認為，台灣解封後不會出現報復性旅遊，反而是會慢慢復甦。華航指出，後疫情時代仍存在許多不確定性，航空燃油價位也仍偏高，加上國際通膨、防疫成本皆大幅墊高航空公司營運成本，進而影響機票價格，預期邊境開放後的機票票價恐無法立即回到疫前水準。

元本旅遊董事長游國珍分析，初期應該不會出現報復性旅遊潮，因為入境旅客總量管制還是有上限，預計要到2024年才會恢復到2019年的水準。

更新時間 : 2022-10-10 21:14 GMT+08:00

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