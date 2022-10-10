海地籲請國際協助平亂 聯合國：維和部隊非第一選擇

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）我國邦交國海地自去（2022）年總統遭到暗殺、8月遭強震侵襲而陷入政治與經濟動盪的困境，今年8月因國際能源價格飆漲，政府宣布一次將全國油價調漲110%，引爆了民眾不滿情緒，上（9）月各地開始出現抗議人潮，逐漸演變成大規模暴動，應當地政府要求，聯合國已在研議以特殊部隊進行協助。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）於昨（9）日向安理會遞交一封信，希望在海地政府的請求下，可以立刻派出一國或多國組成的快速反應部隊協助當地警察部隊，以除去武裝幫派的威脅並保護當地脆弱的民用基礎設施，並確保食物、燃料、食物與醫藥資源，能夠自主要港口與機場運往需要這些物資的地區。

不過信中也表示，聯合國採取更進一步行動的前提有二，一是國際社會並無先採取其他措施，且海地之執法部隊已沒有辦法扭轉持續惡化的治安狀況；而即使快速反應部隊介入，在海地警察能逐步掌握當地基礎設施後即會逐步退場，後續將由聯合國會員國以特別警察部隊的形式作為顧問駐留，或是建立特殊部隊處理幫派問題。

在此之前，由於海地於2004年爆發政變並導致國內治安敗壞，聯合國部隊曾於2004年至2017年間派出「聯合國海地穩定特派團」（MINUSTAH），協助海地穩定社會秩序，後續由「聯合國海地司法支助特派團」（MINUJUSTH）接手，軍事人員已全部撤出，因此維和部隊的再次回歸，將不是「現階段優先選擇」。

然而，儘管聯合國仍在考慮，海地政府看來已經窮途末路。

週五由官方發布、總理阿里埃爾（Ariel Henry）及其他18名高階長官簽署的文件中，已公開對「全球夥伴」請求立即派遣足量的特殊軍事部隊，以協助處理幫派、罪犯在全國肆虐的狀況，除此之外成千上萬的普通示威者也堵塞許多幹道，讓發送飲用水與提供急難服務的救護車無法通行，全國已呈現癱瘓狀態。

而即使安理會做出出兵決定，仍須確定預算、那些會員國願意出兵，花費可能會高達6億至8億美元且各國大概須派出8,000名軍事人員和警察，究竟何時能妥善發揮維持秩序的能力，仍要打上一個大大的問號。