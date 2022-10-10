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十一黃金週不再黃金 中國清零澆熄旅遊興致 不出遊就不怕突封城

人民不敢出遊，以免一聲令下封城，就此坐困愁城

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/10 17:37
北京街景（圖／美聯社）

北京街景（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）十一黃金週，是中國為了提振消費的黃金假期，但在連綿不絕的封控清零政策下，旅遊人口少了，沒心情花錢了，總體消費金額跌至七年新低，而晦澀的經濟前景，恐怕還會持續重挫消費者信心。

根據CNN，今年中國十一黃金週的觀光消費，較去年同期跌了26%，來到2,872億人民幣，是2014年以來最低，也是2019年疫情前水準直接砍半。

十一黃金週是中國最長的國定假日，本應是旅遊與消費旺季，但為了即將召開的中共二十大，官方的鐵腕防疫一刻都不敢鬆懈。近幾周來尤其嚴苛，在各種限令下，澆熄了赴熱門景點旅遊的好興致。

為了向中央表示忠誠、支持黨的決策，各地政府依舊鐵血執行動態清零，以免在此敏感時機爆出疫情，毀了政治前程。光是本月，有著2,200萬人口的新疆，本在封城多時後已漸鬆綁，但才維持數週，卻又下令所有居民不得擅離省分。無獨有偶，雲南西雙版納州也爆出突然封控，措手不及的的旅客困在機場，民眾忿忿不平，與持槍警方對峙，亂象橫生。

延伸閱讀：
中國西雙版納突封控 千人受困機場 公安持槍鎮壓引爆民怒

年復一年的防疫禁令，大家心都涼了。人民決定待在家中，免得出遊到一半說封就封，黃金週從未如此黯淡。今年十一假期，中國計有4億2,200萬趟旅程，較上年同期掉了18%，也是2014年以來最少。需求太淡，機票價格跟著跌，根據線上旅行社Qunar，國內航班平均一趟只要人民幣650元。

戲院也叫苦連天，出門看電影的人少了，票房收入較去年同期大跌66%至人民幣15億元，是2016年以來最差。官媒宣稱是影片選擇太少，畢竟多為動畫或政令宣導類電影，人們實在興趣缺缺。另房市也欲振乏力，黃金週的21座主要城市，新屋買賣數字年降38%。

與此同時，中國服務業活動於9月出現五個月以來首次下滑。服務業人口占了勞動市場48%，且餐飲業雇用者多為年輕人，但身為就業來源的支柱，卻撐不起大局，前景一片不光明。
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