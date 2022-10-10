台北市長選情激烈 美麗島電子報民調：三人有如「麻花捲在一起」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美麗島電子報董事長吳子嘉8日發布了最新台北市長選舉民調，三位主要候選人支持度極為相近，他表示，現在情況有如「麻花捲在一起」。

吳子嘉在節目《董事長開講》中指出，就支持度方面，國民黨參選人蔣萬安29.6%、無黨籍參選人黃珊珊28.1%、民進黨參選人陳時中27.8%，彼此差距並不多，戰況激烈。

好感度方面，與3月相較，黃珊珊3月為40.6%，10月為48.8%，提升不少。蔣萬安3月46.7%，10月為46.6%，無甚改變。陳時中3月為45.4%，10月掉到33.5%。吳子嘉認為，是被周玉蔻的紛擾所影響。

就誰的施政透明有效率、行政中立不雙標？結果為，黃珊珊29.2%，陳時中25.8%，蔣萬安24.8%。吳子嘉表示，這項指標所代表的約是各自的基本盤。在拋開意識形態且不會牽扯派系和財團這題中，黃珊珊同樣以31.3%領先，陳時中23.1%，蔣萬安22.3%。

問到誰當選市長不會傲慢濫權？民調顯示，蔣萬安29.7%，黃珊珊26.0%，陳時中25.3%。誰的政見較實在？黃珊珊24.4%，陳時中21.6%，蔣萬安17.8%。

就支持度而言，目前三人都沒拿下30%。吳子嘉表示，由於選前十天禁止公布民調，屆時肯定謠言滿天飛，賭盤出來，變數仍大。由於蔣與黃的選票重疊性高、流動性大，陳與二人的選票相比，流動性較低，可能到最後十天還在糾纏，「萬一一個糾纏不好，陳時中還是有可能冒出來」。

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