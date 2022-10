(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Lauv評比台灣10樣零食,滿分為7分,但這一樣竟拿下10分超高分!

太空港音樂藝術嘉年華自8日起在大佳河濱公園登場,韓星泫雅和男友金曉鐘,荷蘭DJ雙人組W&W、美國新生代創作巨星Lauv等多位國際重量級歌手來台,音樂節將於今日落幕。

Lauv 8日帶來50分鐘的精彩演出, 因現場微涼飄雨,在台上即興將代表作〈Paris In The Rain〉改歌詞變成「Taipei In The Rain」,十分可愛!他在演出後於抖音平台分享在台隔離期間,評比台灣道地零食的心得,釋出嘗 試10項台灣零食與飲料的影片,包含芭樂乾、鳳梨酥、小瓜呆脆迪酥等、並為每一項做評分,滿分為7分, 其中科學麵獲得最高評價,拿下10分。



(圖/環球西洋)

影片顯示,義美小泡芙跟小瓜呆脆迪酥都一舉拿到滿分!Lauv表示,小泡芙很可愛!脆迪酥則以口感濃郁及可愛包裝取勝;然而,Lauv最愛的竟是最後壓軸登場的科學麵,給出破表的10分評價,他遵守「最台」的道地吃法,把麵打碎撒粉並搖一搖,他直呼,「這太有趣了,我好愛!」品嚐完第一口後他直接發出驚呼,「講真的,這是我的最愛!滿分7分我必須給出10分的評價,因為我算是泡麵之神,我超愛吃泡麵。」

此外,Lauv也嘗試了浪味仙,並給了超高評價6分;巧克力葡萄QQ球的組合雖讓他有點緊張,但仍以嚼勁十足的特殊口感最後拿下5分,另外同分的還有椰子口味的乖乖,Lauv表示,「雖然我不是特別愛椰子的人,但這是一個簡單美味的零食。」



圖取自Lauv TikTok。