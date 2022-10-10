鏡電視傳經營惡鬥 在野批已符合撤照條件 促NCC徹查

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月通過鏡電視新聞台申請案、2月核照，但該台爆出的爭議如雪球越滾越大，國民黨立委鄭麗文5日在立院質詢NCC主委陳耀祥時，痛批該公司惡鬥嚴重，一年不到換了四任董座，且已符合撤照標準，要求NCC給個交代。

根據NCC報告，鏡電視當初核照的附加條款包括，「禁止該公司與其他集團共用人力」、「禁止該公司股東或者其所屬公司有不當利益輸送」。然而，鄭麗文表示，鏡電視已明顯違反規定，NCC卻遲遲未有動作。

鄭麗文披露，從NCC與鏡電視內部吹哨人提供的公文資料可見，NCC於8月24日與鏡電視訪談，要求釐清、補件說明，此事卻遭鏡電視董事長鄭優、總經理蔡滄波隻手遮天，逕行回覆，將其他三名董事、監察人與財務長蒙在鼓裡。NCC於9月2日再度行文要求鏡電視董事會對相關問題補正回覆，卻二度被鄭優與蔡滄波扣下公文，自行回覆。

兩度遭到欺瞞的董事與監察人，對NCC要求補正一事毫無所悉，直到9月12日才發現遭到欺瞞，因此於9月22日主動向NCC告發，提出鄭優不適任董事長之聲明。

鄭麗文引述聲明內容表示，該公司董事會雖已制定規範，經營團隊卻未執行，董事會難以掌控，且絕大多數的經營成員，皆為前董事長裴偉任內所聘，或與裴偉有各種牽連關係。

鄭麗文指出，現任董事鄭優與精鏡傳媒（鏡週刊）有著密切的往來交易，鏡電視與鏡週刊人資、財務系統都是共用，在人事上，全由精鏡傳媒掌控，鏡電視根本沒有管理權限。

鄭麗文砲轟，鏡電視爭議延燒近一年，內部紛爭、經營問題嚴重，董座換了四任，裴偉仍是幕後黑手，且未符合當初核照的規範，與精鏡傳媒牽扯不清，並未確實切割，爆出的風波早已達到撤照條件。她要求NCC在年底前徹查完畢，否則必告其瀆職。主委陳耀祥回應，刻正進行調查，但他不願給予時間表，僅稱若違規屬實，不排除撤照辦理。