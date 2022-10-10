台灣10/10本土增3萬2068例、57人死亡

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增32,117例COVID-19確定病例，分別為32,068例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。



指揮中心表示，今日新增之32,068例本土病例，為14,844例男性、17,207例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,162例)，臺中市(3,865例)，桃園市(3,627例)，臺北市(3,413例)，高雄市(3,284例)，臺南市(2,293例)，彰化縣(1,732例)，屏東縣(930例)，新竹縣(912例)，雲林縣(821例)，苗栗縣(817例)，新竹市(719例)，宜蘭縣(641例)，基隆市(558例)，嘉義縣(538例)，南投縣(525例)，花蓮縣(409例)，嘉義市(323例)，臺東縣(228例)，金門縣(134例)，澎湖縣(119例)，連江縣(18例)。



指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為35例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月22日至10月7日，死亡日期介於9月27日至10月7日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為23例男性、26例女性，年齡介於20多歲至80多歲，自德國(1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月11日至10月9日。



指揮中心統計，截至目前國內累計18,403,139例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,496,800例排除)，其中6,903,610例確診，分別為35,455例境外移入、6,868,101例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,584例COVID-19死亡病例，其中11,568例本土，個案居住縣市分布為新北市2,394例、臺北市1,290例、臺中市1,179例、高雄市1,073例、桃園市888例、臺南市870例、彰化縣659例、屏東縣466例、雲林縣359例、南投縣356例、苗栗縣312例、嘉義縣282例、基隆市258例、宜蘭縣250例、花蓮縣201例、嘉義市190例、新竹縣189例、臺東縣161例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。