首場台灣國慶酒會！台灣駐索馬利蘭共和國代表處同慶雙十攜手共榮　

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台灣駐索馬利蘭共和國代表處於6日及9日在東非烏干達舉辦國慶酒會活動，烏干達僑界、台商、台灣NGO組織、烏國最大商會KACITA等出席，是首次在東非烏干達舉辦國慶酒會。

中央社報導，羅震華代表致詞時表示，台灣駐索馬利蘭共和國代表處是我國在東非地區唯一設立的代表處，而烏干達是我國在東非地區僑民人數最多的國家，今年非常高興可以第一次在東非烏干達舉辦國慶酒會。代表處去年鼓勵並協助旅烏僑民成立東非第一個急難救助協會，以強化我僑民照護網絡及凝聚僑情；這些年旅烏干達僑民一步一腳印，大家相互扶持，努力深植台灣在烏干達的正面形象，而在座的每個人都是台灣公眾外交的最佳代言人。

羅震華強調，台灣政府及人民在面對新冠肺炎疫情、威權主義擴張以及中國對台軍事威脅等挑戰時，展現團結及堅強韌性，進而促進經濟正向發展、鞏固全球關鍵供應鏈地位，並吸引全球對台海局勢之關切及理念相近國家對我國的支持。

羅震華提及，過去一年國際戰略情勢發生重大的變化，在疫情肆虐、俄烏戰爭持續以及中國擾台的情勢下，台灣的國際地位更顯重要，而台海安全及穩定更為美國、歐盟、英國、日本、韓國、澳洲等國高度重視，台灣身為國際社會負責任的成員，願持續與友好及理念相近國家發展互惠互利關係；而台灣也願意與烏干達各界人士基於務實、平等、坦誠原則強化交流。

烏干達台灣商會周庭選會長代表烏國僑民致詞表示，代表處第一次在烏干達舉辦國慶晚宴，讓旅居烏國的僑民及眷屬深感政府的重視與關懷。旅烏僑民及台商在旅宿餐飲、汽車零配件、農林業、塑膠加工、機械及進出口貿易等產業領域甚有貢獻，為當地創造許多就業機會；而台灣NGO組織也深入烏干達偏鄉地區服務，無私地奉獻讓烏國人民得以瞭解台灣、認識台灣，進而喜歡台灣並支持台灣。