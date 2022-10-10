Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

印尼擬修法 死刑犯有機會獲緩刑

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/10 12:04
印尼總統佐科威（圖／美聯社）

印尼總統佐科威（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）根據國際特赦組織統計，2021年全球共執行了約579起死刑案，相比2020年增加了20%，不過增加的案例大部分落在伊朗與沙烏地阿拉伯。同一時間，同樣有死刑的印尼卻在研議藉由類似緩刑的機制，來減少死刑的執行。

事實上，早在2019年，印尼就已初步擬訂刑法修正案，不過由於包含了許多與瀆神、通姦相關的宗教性罰則，外界將重點放在大開自由倒車上，其他條文反倒沒有受到太多關注。不過根據最新釋出的消息，可能有包含針對死刑執行模式的新條文。

長期以來，印尼判死刑的對象包含進行恐怖主義、謀殺與毒品走私罪犯，不過將在下個月通過的最新法條顯示，死刑將成為「最後手段」。要是被告展現出悔改之意，且「有教化可能」，或並未在犯罪中擔當要角等，法官可能就會先給予10年的「觀察期」，如果表現良好，即可將死刑改為無期徒刑。

印尼的刑法歷史可追溯到1918年仍為荷蘭殖民地的時期，歷年來雖然勉強算是與時俱進有所微調，內容仍有許多過時、具爭議之處，而因應2019年初次揭露內容後引發的外界不滿，本次刑法修正案直到最近法條幾乎完全定案後，才初步釋出給公眾檢視。

雖然政府指出，2019年9月以降，已與許多利害關係人及社會大眾進行關於修法的諮詢，人權團體仍認為諮詢程序不透明公開，隱藏修法內容的細節已違反印尼憲法，這也是為什麼今年6月，由雅加達法律援助研究所為首的超過80個公民團體，公開致信印尼總統佐科威（Joko Widodo）及國會，要求公開修法內容。

除了死刑調整外，之前引發爭議的瀆神、通姦與同性伴侶同居等議題仍未獲得政府積極說明，因此即使印尼政府隱藏了修法階段的考量細節，可以想像在正式公布之後，仍有可能受到社會的反彈。
印尼
死刑

相關新聞

球迷暴動遭警方催淚彈鎮壓　印尼足球賽逾174人喪生
球迷暴動遭警方催淚彈鎮壓　印尼足球賽逾174人喪生
2022/10/02 12:20
2022台灣-東協、印度投資策略夥伴論壇　10/6採虛實整合方式辦理
2022台灣-東協、印度投資策略夥伴論壇　10/6採虛實整合方式辦理
2022/09/21 12:20
習近平近3年沒出訪傳11月出席G20峇里島峰會 爭議人物普丁也將與會
習近平近3年沒出訪傳11月出席G20峇里島峰會 爭議人物普丁也將與會
2022/08/19 18:33
中國猴頭菇第9度出包　印尼、菲律賓泡麵檢出農藥不合格遭退運銷毀
中國猴頭菇第9度出包　印尼、菲律賓泡麵檢出農藥不合格遭退運銷毀
2022/07/19 14:20
台灣高雄漁船遭印尼軍艦登檢扣押　外交部：爭取人船儘速釋放
台灣高雄漁船遭印尼軍艦登檢扣押　外交部：爭取人船儘速釋放
2022/06/30 22:07

更新時間 : 2022-10-10 13:37 GMT+08:00

最受歡迎

台灣雙十國慶活動多　台北市2階段交管9日晚間起實施至隔日
台灣雙十國慶活動多　台北市2階段交管9日晚間起實施至隔日
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
馬斯克建議設立台灣特別行政區 中國不滿指其「不當言論」、「妄議」兩岸問題
馬斯克建議設立台灣特別行政區 中國不滿指其「不當言論」、「妄議」兩岸問題
【俄烏戰爭最新戰況】雙方關鍵城鎮巴赫穆特短兵相接 澤倫斯基：局勢艱困
【俄烏戰爭最新戰況】雙方關鍵城鎮巴赫穆特短兵相接 澤倫斯基：局勢艱困
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
有片【俄烏戰爭】克里米亞橋梁爆炸•俄羅斯軍隊補給遭重創　烏克蘭振奮: 這只是「開端」
有片【俄烏戰爭】克里米亞橋梁爆炸•俄羅斯軍隊補給遭重創　烏克蘭振奮: 這只是「開端」