印尼擬修法 死刑犯有機會獲緩刑

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）根據國際特赦組織統計，2021年全球共執行了約579起死刑案，相比2020年增加了20%，不過增加的案例大部分落在伊朗與沙烏地阿拉伯。同一時間，同樣有死刑的印尼卻在研議藉由類似緩刑的機制，來減少死刑的執行。

事實上，早在2019年，印尼就已初步擬訂刑法修正案，不過由於包含了許多與瀆神、通姦相關的宗教性罰則，外界將重點放在大開自由倒車上，其他條文反倒沒有受到太多關注。不過根據最新釋出的消息，可能有包含針對死刑執行模式的新條文。

長期以來，印尼判死刑的對象包含進行恐怖主義、謀殺與毒品走私罪犯，不過將在下個月通過的最新法條顯示，死刑將成為「最後手段」。要是被告展現出悔改之意，且「有教化可能」，或並未在犯罪中擔當要角等，法官可能就會先給予10年的「觀察期」，如果表現良好，即可將死刑改為無期徒刑。

印尼的刑法歷史可追溯到1918年仍為荷蘭殖民地的時期，歷年來雖然勉強算是與時俱進有所微調，內容仍有許多過時、具爭議之處，而因應2019年初次揭露內容後引發的外界不滿，本次刑法修正案直到最近法條幾乎完全定案後，才初步釋出給公眾檢視。

雖然政府指出，2019年9月以降，已與許多利害關係人及社會大眾進行關於修法的諮詢，人權團體仍認為諮詢程序不透明公開，隱藏修法內容的細節已違反印尼憲法，這也是為什麼今年6月，由雅加達法律援助研究所為首的超過80個公民團體，公開致信印尼總統佐科威（Joko Widodo）及國會，要求公開修法內容。

除了死刑調整外，之前引發爭議的瀆神、通姦與同性伴侶同居等議題仍未獲得政府積極說明，因此即使印尼政府隱藏了修法階段的考量細節，可以想像在正式公布之後，仍有可能受到社會的反彈。