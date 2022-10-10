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泰晤士河國慶活動 英國倫敦塔橋為台灣船大開 僑胞高唱國歌

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/10 11:43
英國僑界8日於倫敦泰晤士河上舉行國慶。

英國僑界8日於倫敦泰晤士河上舉行國慶。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）英國知名地標倫敦塔橋（Tower Bridge），鮮少打開橋身，日前為了讓慶祝國慶的台灣船隻通過，難得開橋讓路，讓僑民興奮不已。

中央社報導，要讓倫敦塔橋開橋，得先事先申請，旅英僑界8日申請船艇遊泰晤士河（River Thames），塔橋大開，讓高度超過9公尺、掛滿國旗的船隻通過，船上300名僑民大呼感動。

今年英國僑界將國慶活動搬至水上進行，船上用擴音器播放望春風」、「雨夜花」等台語歌謠，眾人更齊唱國歌。其他活動還包括傳統舞蹈、單口喜劇等表演，佐以美食點心，河岸風光，僑胞在船上度過了充滿家鄉味的一日。

「國慶船」8日過午後，自「倫敦塔」（Tower of London）旁的碼頭出發，行經「金絲雀碼頭」（Canary Wharf）抵達格林威治（Greenwich），隨後返回原點。

東倫敦有台灣國慶遊河，西倫敦則由「英國台灣商會」與僑民組織「台灣創業家在英國」，在時尚生活街區Eccleston Yards舉行園遊會。活動召集逾10家台灣品牌、在地台灣業者，端出了牛肉麵、魯肉飯、珍珠奶茶、滷味、刈包等小吃，除了美食，也展現台灣在自行車、運輸、美容保健等領域的實力。

泰晤士河國慶活動 英國倫敦塔橋為台灣船大開 僑胞高唱國歌

泰晤士河國慶活動 英國倫敦塔橋為台灣船大開 僑胞高唱國歌

泰晤士河國慶活動 英國倫敦塔橋為台灣船大開 僑胞高唱國歌
英國僑界8日在泰晤士河慶雙十（圖／中央社）

泰晤士河國慶活動 英國倫敦塔橋為台灣船大開 僑胞高唱國歌
泰晤士河國慶活動 英國倫敦塔橋為台灣船大開 僑胞高唱國歌
8日在西倫敦新創與時尚生活街區Eccleston Yards舉行「體驗台灣」園遊會（圖／中央社）
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更新時間 : 2022-10-10 12:05 GMT+08:00

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