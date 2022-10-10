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總統蔡英文國慶演說 打造台灣為韌性國家、願與北京尋求台海和平方法

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/10 10:38
「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上 午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文發表演說，感謝 在疫情期間，為防疫工作付出、共同撐...

111年國慶大會 總統發表演說

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上 午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文發表演說，感謝 在疫情期間，為防疫工作付出、共同撐... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）總統蔡英文今（10）日在國慶大會發表談話，聚焦「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」主題，致力將台灣打造成「韌性國家」。

蔡英文演說的第一部分為「疫情中逆勢前進，把台灣推進一步」。隨著台灣即將於10月13日放寬邊境，擺脫疫情陰霾，邁向正常生活，蔡英文感謝為防疫熬過艱辛過程的全體民眾。

第二部分是「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」。蔡英文強調，全球正面臨通膨、經濟衰退風險、供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主秩序遭逢挑戰等，台灣必須沉著面對。

第三部分是「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」。蔡英文認為，欲打造韌性國家，須先達成經濟產業韌性。為此，須持續管控通膨、穩定金融市場、做好產業布局、穩固護國神山半導體產業、確保關鍵基礎設施安全、推動新南向與東歐國家合作、接軌國際供應鏈、致力淨零轉型。

再者，蔡英文表示，政府將強化社會安全網，提升醫療救護、災防緊急應變、全方位社會照顧、社會住宅等四個面向，提供國民更周全的照顧。在「民主韌性」方面，則是要強化資訊透明、辨識假訊息的能力，並連結民主盟友，加強提升國防自主及全民防衛意識等，展現「守土衛國，你我同行」的決心。

第四部份是「給世界一個更好的台灣」。台灣已透過防疫與經濟等表現成為世界所肯定的「堅韌之島」，而曾在2020勝選演說中，允諾要「留下一個更好的國家」的蔡英文，將接續打造韌性國家，讓台灣成為世界的台灣。

兩岸方面，蔡英文強調台灣捍衛主權沒有妥協空間，呼籲北京當局不要誤判形勢，以為台灣對民主自由的堅持是可以妥協的。她並警告中國，透過政黨競爭分化社會，無助兩岸關係。

蔡英文同時敦促北京，放下兵戎，尊重台灣人民對民主自由的堅持，重啟良性互動，恢復有序交流，舒緩台海緊張情勢。她表示願意在平等、相互尊重的前提下，與北京一同尋求雙方可接受的、維繫台海和平的方法。
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