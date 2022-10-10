烏克蘭文物慘遭俄軍劫掠 1,500年黃金皇冠不翼而飛

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國侵略烏克蘭，對文物珍寶的掠奪已在預料之中，隨著大戰進入第八個月，初步清點發現，數千件高價珍寶下落不明，包括了一頂黃金皇冠。

美聯社報導，本收藏於梅利托波爾（Melitopol）博物館的一頂黃金皇冠，已有1,500年歷史，是5世紀騎兵民族匈人橫掃歐洲、大單于阿提拉（Attila the Hun）帝國時期的產物。此一無價珍寶卻已不翼而飛。

此王冠是於1948年出土，全球僅存數頂。一同被俄國士兵竊走的，還包括198件有著2,400年歷史的黃金文物，是中亞遊牧民族斯基泰人（Scythians）南遷至南俄、烏克蘭，並在克里米亞創建王國時所遺留下來的寶藏。

梅利托波爾史博館，在大戰之初，雖竭力撤離、藏匿文物，卻敵不過俄軍的強力搜索，藏身秘密地下室的黃金王冠等珍寶，躲了數週終究還是被起出，共有至少1,700件文物被奪。

死命抵抗、最終陷落的南部海港馬立波（Mariupol）也難逃洗劫，該地博物館共約2,000件館藏落入敵手，包括具有宗教歷史價值的物件、手抄妥拉（Torah）卷軸、200年歷史的聖經，及逾200枚徽章。

根據聯合國教科文組織（UNECO），大戰至今，烏國約有12區、199處文化遺產慘遭蹂躪，包括84座教堂等宗教建築、37處古蹟、37個文化建築、18座紀念碑、13處博物館、10處圖書館。

烏國官方的統計更為驚人，至少270處宗教建築遭劫。烏克蘭文化部長宣稱，俄軍搜刮了40間博物館，劫掠了價值數億歐元的歷史文物，實實在在犯下了「戰爭罪」。

首都基輔烏克蘭史博館Museum of Historical Treasures of Ukraine館長Natalia Panchenko，為了捍衛文物，長住館內。在大戰之初，更刻意拿下入口招牌，撤下所有展覽痕跡，裝箱撤離文物，就是想要掩人耳目，騙過俄軍，目前館內展示的，也盡是仿品。

第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）上個月造訪紐約一處烏克蘭博物館時感嘆，俄人破壞的是博物館、古蹟與教堂，是烏人數代建立的文化資產，「是要滅了烏克蘭身分認同的一場戰役」。



斯基泰人時期黃金胸飾（圖／美聯社）