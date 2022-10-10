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111年國慶大會登場 日本橘色惡魔表演、勇鷹教練機衝場成亮點【影】

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/10 09:14
國軍 111年9月29日早晨在總統府前展開雙十國慶「全兵力」空 中預演，CH-47SD契努克運輸直升機吊掛國旗，與 UH-60M黑鷹直升機...

國軍 111年9月29日早晨在總統府前展開雙十國慶「全兵力」空 中預演，CH-47SD契努克運輸直升機吊掛國旗，與 UH-60M黑鷹直升機... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）今（10）日是民國111年台灣雙十國慶，國慶大會的亮點包括日本「橘色惡魔」吹奏表演，以及勇鷹高教機衝場等，總統蔡英文則會發表演說，打造台灣成為「韌性國家」。

今年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，籌備委員會指出，9時起先有序幕暖場，接著登場的是八歌浪Pakelang團隊、國軍聯合樂隊暨三軍儀隊、台南武陣、北一女樂儀旗隊，再來是勇鷹高教機、F5型機衝場演出。

今年備受矚目的，不外乎是日本京都橘高等學校吹奏部帶來的活潑演出。此外，去年以無伴奏靜默槍法，透過拍槍、靠腿、跺槍、踏步等方式驚豔全場的三軍儀隊，今年將首度採左手轉槍，難度更高，更有看頭。至於即將取代部隊訓練機F-5戰機的勇鷹高級教練機，今次將以空中操演編隊衝場，展現薪火傳承的意義。

10時起，國慶大會正式開始，首先由國軍和海巡代表、馬祖四鄉五島兒童合唱團一齊領唱國歌，此時吊掛巨幅國旗的CH-47SD契努克運輸直升機，會在2架UH-60M黑鷹直升機引導下，通過總統府前上空。

接著總統蔡英文、慶籌會主委暨立法院長游錫堃、僑胞代表等將陸續致詞。蔡英文演說主軸為「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」，內涵包括「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」。

致詞結束後，陸軍航空特戰指揮部5架AH-64E阿帕契直升機，將以大雁隊形展演空中分列式，飛越總統府上空。接著是日本橘高等學校吹奏樂部，以「台日友情60週年」為題進行演出。台灣街舞文化推廣協會則將搭配曉明女中管樂隊壓軸演出，最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越觀禮台。

111年國慶大會登場 日本橘色惡魔表演、勇鷹教練機衝場成亮點【影】
勇鷹高教機及F-5型機編隊衝場（圖／中央社）

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更新時間 : 2022-10-10 10:34 GMT+08:00

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