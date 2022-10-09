【境外移入】台灣公布第四例猴痘確診個案！ 8名接觸者無需接種疫苗

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疾管署今天（9日) 公布第4例猴痘境外移入病例，為南部40多歲本國籍男性，因無重症風險，暫無需給予抗病毒藥物；另匡列風險接觸者8名，由於皆屬低風險接觸者，評估無需施打猴痘疫苗。

衛生福利部疾病管制署公布，台灣第4例猴痘境外移入確定病例，為南部40多歲本國籍男性，今年9月中旬前往加拿大，隨即前往美國，9月28日身體出現疹子、9月30日低燒、畏寒等症狀，10月5日曾前往當地醫院就醫，醫師診視後進行採檢並接種一劑猴痘疫苗，並於10月8日返國。

疾管署副署長莊人祥下午接受媒體聯訪時表示，個案入境時自述出現前述症狀，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後採檢通報，今天確認陽性，目前於醫院隔離治療中，由於個案沒有重症風險，暫時不用給予抗病毒藥物（Tecovirimat），提供支持性療法，隔離至結痂脫落。

中央社引述莊人祥說，經疫調匡列醫護、檢疫及防疫人員等低風險接觸者8名，因為低風險接觸，無需接種猴痘疫苗，已進行衛教並自我健康監測21天。國內首批猴痘疫苗9月1日到貨，疫苗施打對象為實驗室人員及高暴露風險密切接觸者，其中高暴露風險密切接觸者可於接觸4天內施打，屬於暴露後預防。

猴痘於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，截至今日，累計通報疑似病例36例，4例確診均為境外移入，分別為德國1例、美國3例，其餘32例均排除；世界衛生組織（WHO）已於7月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸的人際傳播可能性較高，自6月30日起，疾管署已將具有本土或不明感染源猴痘個案97個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」，台灣民眾若前往這些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸社交活動等高風險場域。

疾管署提醒，民眾返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。