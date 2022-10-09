疫情前中國偷囤防疫物資？前美官員爆：2019年中限制口罩出口、增加購買防具

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）英國「每日電訊報」（The Telegraph）報導前美國政府官員揭露中國2019年8月起開始嚴格限制出口手術衣與口罩，並向歐美與澳洲大量買進防具的狀況，再次讓病毒自武漢實驗室洩漏一說法有了新的佐證。

每日電訊報今（9日）的報導指出，現為國土安全部（DHS）資深衛生顧問的前美國政府官員麥金（Tom McGinn），以及食品保護與防禦研究所（Food Protection and Defence Institute）高級研究員霍夫曼（John Hoffman）透過分析進口美國的貨物的海關和邊境保護局數據庫後，注意到中國早在疫情爆發之日就開始囤積個人防護裝備。兩人擁有在美國政府與軍隊工作數十年的經歷。

報導指出，中國在2019年8月至9月間對美國的防具（PPE，個人防護裝備）出口下滑約50%，而這個龐大降幅引起美國重要政府機關警覺。

霍夫曼說「你可以去看看大約三年前的進口數據」，「這不是正常的上下波動。」當他們交給國土安全部的反制毀滅性武器辦公室（Countering Weapons of Mass Destruction Office），但對方拒絕調查，聲稱這不過是反映了正常的供應波動。

而後霍夫曼聯繫美國擁有約200家醫院和2000家診所的最大連鎖醫院「HCA醫療保健」（HCA Healthcare）後，該組織證實這是非常不尋常的現象。

該組織一名代表指出，2019年9月底，手術衣和外科用覆蓋巾出現延期交貨情形，導致醫院亂了套。

霍夫曼表示，當他詢問HCA的人說，最近有沒有發生過類似情況，答案是沒有，他們想不起來哪時候看過這類東西延遲交貨量這麼多。

前國務院官員艾薛爾（David Asher）表示，缺貨成因也包括中國政府大量買進美國、歐洲、澳洲的防具存貨。艾薛爾曾扮演抗疫要角，現為美國哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員。

他表示，當時中國採購量持續上升，「明顯到我在國土安全部的同僚都聽到美國防具業者，以及最重要的是美國各醫院回報說，他們無法獲得口罩、手套、手術衣、護目鏡的正常供應量」。

中國曾在2020年1、2月疫情之初努力掃貨，將全球防具運回中國。但2019年8、9月中國的採購行動，令人質疑它是否更早知道有疫情。

麥金和霍夫曼也諮詢非營利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）的資深科學家，該組織以提供美國政府資金給石正麗實驗室而聞名。