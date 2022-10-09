（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東首屆聲光藝術節「台東光祭」15日在卑南鄉知本地區登場，台東縣政府盼以極具未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，帶動知本溫泉發展，也為民眾帶來溫暖與療癒力量。

台東縣政府7日在縣政府大禮堂召開記者會，宣布「台東光祭」自10月15日至11月13日登場，邀請到12組來自法國、澳洲及台灣的頂尖藝術家及團隊共襄盛舉，展出12件大型裝置藝術作品，為知本地區帶來全新的風貌。

台東縣政府文化處發布新聞稿表示，法國藝術家Groupe Laps團隊將相當受歡迎的作品Keyframes（關鍵影格）帶到台東光祭。特色就是以定格般的人型骨架燈管裝置，在結合音樂的燈光程式設計下，呈現如同逐格動畫一樣的動感畫面，作品故事性與幽默感十足，傳達超越語言的趣味與溫暖。

而受邀於荷蘭阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」，也為知本溫泉區場域量身打造全新創作「金勵湯」。以泉水為靈感，將片片飛染的金光點綴在叢葉林間，延著月光灑落草地照亮霧氣，希望提供觀眾「精力湯」般的正能量，創造充滿暖意的光境與氛圍。

另外一項作品，南藝大建築所B群的「讓我們圈在一起」，同樣針對展出空間全新創作，作品由一層層圓形大平台建構而成，就像是在草地上冒出來的輕柔泡泡一般；此場域也設置一個長廊，就像一雙長長的手，伸出雙臂迎接大家，希望泡完溫泉的人來到這個長廊，大家一起坐在平台上看星星，讓身心全然放鬆。

文化處表示，「台東光祭」邀集活躍於國內外各重要藝術節、藝界舉足輕重的多名台灣藝術家，包括游文富、大聲光電 （姚仲涵、曾睿彬）、陳怡潔、禹禹藝術工作室、陳浚豪＋打鬼工作室、謝佑承等，將以感性又富有生命力的作品，療癒觀者的心。

台東在地藝術家也參與展出，有卑南族藝術家伊命．法琉將以全新的創作「Ruma．家家有火」，訴說原住民族家庭生生不息的溫暖；還有在知本生活逾20年的藝術家饒愛琴則將於常見的台灣海棗樹上，以藝術創造「台灣海棗．能量連線」。

台東縣長饒慶鈴致詞表示，這次縣政府打造第1屆「台東光祭」品牌節慶，為期30天，以「集結能量」為信念，希望藉由藝術作品團結人心，再藉由與知本溫泉的串聯，讓來訪遊客的身心補充滿滿能量與活力。

強震後振興觀光: 「享暖冬來台東」

台東強震後中央和地方政府協助振興觀光，台東觀光業者也響應，聯合推出台東電子消費券4.0特價方案，期盼持續帶動觀光人潮。（潘貴蘭提供）中央社

台東強震後，中央和地方政府協助振興觀光，台東觀光業者也響應聯合推出台東電子消費券4.0特價方案，期待持續帶動觀光人潮「享暖冬來台東」。

台東縣政府觀光協會7日發布新聞稿，台東縣觀光協會、台東縣旅館商業同業公會、知本溫泉觀光發展促進協會、台東縣民宿協會、台東縣民宿業從業人員職業工會共同推出「不用抽、只要下載圖檔」就可以使用的台東消費券優惠專案。

活動從10月11日起至12月31日的平日（週日至四，限散客、訂房專線及官網；連續假期及網路旅行社不適用），至有參加此次活動的優質業者消費，就享有新台幣500、300、200、100元的折扣；同一筆消費可用一次，無限次使用。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，參加優惠活動的業者包括台東知名酒店、旅館、優質民宿及精選遊程，而且秋冬拂起思念，最要遠離都市塵囂，來台東可以很自在，稻浪及太平洋的風，最能療癒心情「好康在台東快來享暖冬」，各家優惠及詳細活動內容，可查台東縣觀光協會官網。

「台東光祭」10/15登場•體驗聲光療癒藝術 觀光業者另推電子消費券•旅遊可享特價