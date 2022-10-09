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連假3天高雄熱鬧滾滾 輕軌運量再衝高、設計展湧入47萬人潮

高雄輕軌再度創下高運量，是繼8月14日台灣文博會期間約5萬人次運量以來新高。高捷也同樣迎來熱鬧人潮，8日捷運運量則達17萬3765人次，是農曆過年突破20萬運量以來，今年度次高運量。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/10/09 16:46
2022台灣設計展日前在高雄正式開展，8日雙十連假首日吸引47萬人湧入大港橋一帶。（圖/高雄市政府提供）

2022台灣設計展日前在高雄正式開展，8日雙十連假首日吸引47萬人湧入大港橋一帶。（圖/高雄市政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國慶連假期間，高雄也迎上台灣設計展、駁二嬉啤派對、市集等周邊活動，雙十連假首日47萬人湧入會場，而高雄輕軌8日一天的運量達44828人次，可見新開通「龍貓隧道」路段人氣夯，吸引大量民眾朝聖。

2022台灣設計展在高雄蓬萊商港區以「設計中島」主題於7日開幕，集結全台百位設計師參與，囊括10大不同主題設計展，創下史上最多設計師參與紀錄，這次的場地也配合大眾運輸方便性，無論搭乘高鐵、客運、火車，都能輕鬆轉乘捷運和輕軌，登陸主展場「設計中島」。

這次高雄以輕軌串起南高雄的設計與藝文場域，在駁二大義站下車，出站後步行約1分鐘，通過大港橋後即可抵達。也因此讓高雄輕軌再度創下高運量，昨（8日）達超過4萬人次，是繼8月14日台灣文博會期間約5萬人次運量以來新高。

而根據高市捷運局長吳義隆，高雄捷運在連假也同樣迎來熱鬧人潮，8日捷運運量則達17萬3765人次，是農曆過年突破20萬運量以來，今年度次高運量。

高捷也指出，輕軌最新「龍貓隧道」人氣高，加上台灣設計展、鹽埕區市集、駁二、哈瑪星等區諸多活動，預料今天有機會再衝一波。

吳義隆呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，輕軌也加開班次且延長營運時間至晚間11時30分，凌晨0時在C12駁二大義站有配合活動的最後一班車。
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