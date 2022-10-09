Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

日本跨黨國會議員組「國慶祝賀團」來台灣 今赴五指山悼念李登輝

日本跨黨派友台團體「日華議員懇談會」中19位參、眾議員組成祝賀團來台，會長古屋圭司率領團隊於今早前往五指山公墓懷念李登輝，並感謝其在台日關係的貢獻。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/10/09 15:45
日本跨黨派參眾兩院議員組成的「中華民國國慶日本國祝賀團」9日赴五指山公墓，向前總統李登輝致敬。（圖/李登輝基金會提供）

日本跨黨派參眾兩院議員組成的「中華民國國慶日本國祝賀團」9日赴五指山公墓，向前總統李登輝致敬。（圖/李登輝基金會提供）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）日本國會跨黨派友台團體「日華懇」於國慶假期期間訪問台灣，除參與國慶典禮、會面總統蔡英文外，今（9日）也至五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝致敬。

日本跨黨派友台團體「日華議員懇談會」中19位參、眾議員組成祝賀團來台，會長古屋圭司率領團隊於今早前往五指山公墓懷念李登輝，並感謝其在台日關係的貢獻。

古屋圭司表示，此行對祝賀團來說非常重要，因為李登輝不只是台灣的民主先生，也是台日友好的重要關鍵；而多數議員更是首次造訪五指山，大家都感到十分榮幸。

李登輝基金會董事長李安妮也以親筆信向古屋會長致意，信中表示華民國在戰後台灣有過一段威權統治的過去，因此過去不少「國家慶典」並非所有台灣人都能接納，甚至被視為另外一種壓迫。

李安妮說，台灣在經歷「民主化」與「本土化」的歷程之後，即便曾經被視為「外來政權」的「中華民國」，也逐漸成為如今「中華民國台灣」的樣貌。所以現在更多台灣人發自內心歡慶「雙十國慶」，台灣也較過去更加團結。

親筆信文末提到，「這是我的父親推動台灣民主化最重要的貢獻之一，所以看似與李登輝毫無淵源的『雙十國慶』，卻也蘊涵著這一層重要的意義。」

不過李登輝基金會說，今天五指山起大霧，眾人沒能望見山景與遠眺的風光，古屋會長與議員木原稔直呼可惜，不過古屋會長也打趣說，「今日景緻只能靠記憶跟想像，希望未來還有機會帶大家再來一次」。

台灣外交部指出，日華懇目前在參眾兩議院共約有260名議員，是日本國會最大跨黨派友台團體，也是台日國會外交最重要窗口。該團訪台日期為10月8日至10日，期間將參加我國雙十國慶活動。

日華懇古屋會長是日本重量級國會議員，曾任日本國家公安委員長及防災擔當大臣等要職，長年致力推動台日合作交流，本年8月訪台期間曾多次以台語重申「台灣有代誌，日本有代誌」，展現高度重視台海及區域安全的立場。台灣外交部對於該團來台表達誠摯歡迎。
李登輝
日華懇
日華議員懇談會
國慶祝賀團
五指山國軍公墓
李登輝基金會
台日友好
古屋圭司

相關新聞

美國、日本國會友台團隊來台 出席台灣國慶日大典活動
美國、日本國會友台團隊來台 出席台灣國慶日大典活動
2022/10/08 17:36
安倍9/27國葬倒數一週•日本東京維安反恐警戒升級　李登輝女兒李安妮受邀•將以親友身分出席
安倍9/27國葬倒數一週•日本東京維安反恐警戒升級　李登輝女兒李安妮受邀•將以親友身分出席
2022/09/21 10:55
破紀錄！TAIWAN PLUS生活節重返東京吸引20萬人參加　滅火器舒米恩與日民眾為台祈福
破紀錄！TAIWAN PLUS生活節重返東京吸引20萬人參加　滅火器舒米恩與日民眾為台祈福
2022/09/19 11:28
安倍國葬預算2.5億日圓、估6千人出席 台灣已獲通知
安倍國葬預算2.5億日圓、估6千人出席 台灣已獲通知
2022/08/26 15:10
古屋圭司批中共威嚇行徑 強調台灣有事就是「日美同盟有事」
古屋圭司批中共威嚇行徑 強調台灣有事就是「日美同盟有事」
2022/08/23 15:01

更新時間 : 2022-10-09 15:58 GMT+08:00

最受歡迎

10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
【更新】台灣大學新任校長6人角逐　工學院長陳文章勝出: 盼共創下一個百年榮耀
【更新】台灣大學新任校長6人角逐　工學院長陳文章勝出: 盼共創下一個百年榮耀
馬斯克建議設立台灣特別行政區 中國不滿指其「不當言論」、「妄議」兩岸問題
馬斯克建議設立台灣特別行政區 中國不滿指其「不當言論」、「妄議」兩岸問題
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
過期烏骨雞、百頁豆腐改標照賣！立崧食品逾4百件食品被扣 商品曾賣家樂福、直播主丟丟妹
過期烏骨雞、百頁豆腐改標照賣！立崧食品逾4百件食品被扣 商品曾賣家樂福、直播主丟丟妹