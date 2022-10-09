日本跨黨國會議員組「國慶祝賀團」來台灣 今赴五指山悼念李登輝

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）日本國會跨黨派友台團體「日華懇」於國慶假期期間訪問台灣，除參與國慶典禮、會面總統蔡英文外，今（9日）也至五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝致敬。

日本跨黨派友台團體「日華議員懇談會」中19位參、眾議員組成祝賀團來台，會長古屋圭司率領團隊於今早前往五指山公墓懷念李登輝，並感謝其在台日關係的貢獻。

古屋圭司表示，此行對祝賀團來說非常重要，因為李登輝不只是台灣的民主先生，也是台日友好的重要關鍵；而多數議員更是首次造訪五指山，大家都感到十分榮幸。

李登輝基金會董事長李安妮也以親筆信向古屋會長致意，信中表示華民國在戰後台灣有過一段威權統治的過去，因此過去不少「國家慶典」並非所有台灣人都能接納，甚至被視為另外一種壓迫。

李安妮說，台灣在經歷「民主化」與「本土化」的歷程之後，即便曾經被視為「外來政權」的「中華民國」，也逐漸成為如今「中華民國台灣」的樣貌。所以現在更多台灣人發自內心歡慶「雙十國慶」，台灣也較過去更加團結。

親筆信文末提到，「這是我的父親推動台灣民主化最重要的貢獻之一，所以看似與李登輝毫無淵源的『雙十國慶』，卻也蘊涵著這一層重要的意義。」

不過李登輝基金會說，今天五指山起大霧，眾人沒能望見山景與遠眺的風光，古屋會長與議員木原稔直呼可惜，不過古屋會長也打趣說，「今日景緻只能靠記憶跟想像，希望未來還有機會帶大家再來一次」。

台灣外交部指出，日華懇目前在參眾兩議院共約有260名議員，是日本國會最大跨黨派友台團體，也是台日國會外交最重要窗口。該團訪台日期為10月8日至10日，期間將參加我國雙十國慶活動。

日華懇古屋會長是日本重量級國會議員，曾任日本國家公安委員長及防災擔當大臣等要職，長年致力推動台日合作交流，本年8月訪台期間曾多次以台語重申「台灣有代誌，日本有代誌」，展現高度重視台海及區域安全的立場。台灣外交部對於該團來台表達誠摯歡迎。