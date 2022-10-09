(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 隨著邊境穩健開放，民眾逐步回歸常態生活，出入境旅客人數漸增，國際旅遊亦將開始復甦；目前國際除COVID-19疫情外，仍有猴痘、登革熱、屈公病等傳染病疫情持續發生。疾病管制署（以下稱疾管署）8日呼籲民眾於出國前先瞭解當地疫情，並至旅遊醫學合約醫院或新南向人員健康服務中心尋求專業旅遊醫療諮詢，保障旅途健康。



依據疾管署監測資料顯示，全球猴痘疫情仍構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），病例數持續增加；登革熱疫情於東南亞及美洲地區持續升溫，且高於去（2021）年同期；屈公病疫情亦於菲律賓、泰國、印度、馬來西亞、新加坡及美洲地區持續發生；麻疹疫情較去年升溫，其中亞洲阿富汗疫情嚴峻，今（2022）年迄今累計報告近65,000例，菲律賓今年迄今累計報告為去年同期之2.4倍，以中部及西部增幅最大，非洲整體疫情持續，剛果民主共和國及幾內亞等多國疫情均十分嚴峻，此外，澳洲及歐美等國近期亦有報告零星病例。

不但如此，巴基斯坦、阿富汗等國仍有小兒麻痺病例發生，WHO於今年9月將美國納入疫苗衍生小兒麻痺病毒株流行國家；歐洲今年截至目前為止已有匈牙利、英國及斯洛維尼亞等國報告A型肝炎病例；歐洲今年已累計7國報告白喉病例，以德國、瑞士及奧地利為多，近期巴基斯坦疫情亦升溫；西班牙今年通報的百日咳病例已遠高於過去5年平均數；南美洲秘魯於8月發布瘧疾流行警報。



疾管署表示，全國各縣市（含離島）皆設有旅遊醫學合約醫院，合計32家（國內32家合約醫院名單及旅醫門診表如附件），提供旅客出國前健康風險諮詢、傳染病防治衛教、評估是否需自費接種黃熱病疫苗、流行性腦脊髓膜炎（A、C、W-135、Y）疫苗、MMR疫苗、小兒麻痺疫苗或服用瘧疾預防藥品等服務。

國內32家合約醫院名單及旅醫門診表 超連結

對於往來新南向國家（如：印尼、泰國、越南等國家）工作、經商或探親等民眾，「新南向人員健康服務中心」網站（https://www.newsouthhealth.org.tw）亦提供當地重要疫情，及英、越、泰、印尼文等多國語言之傳染病預防措施與國外就醫管道，提供民眾資訊運用。



旅客抵台前14天，如出現發燒、腹瀉、出疹、咳嗽等疑似傳染病症狀，請於入境時主動告知疾管署檢疫人員，以即時獲得適切的評估及照護處置。如於返國後21天內出現不適，則應儘速就醫，並於就醫時主動告知醫師近期旅遊史，以利醫師診斷。

該署再次提醒，計畫出國的旅客可先至疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw）「國際旅遊與健康」專區，了解目的地國家近期流行疫情、建議預防措施，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

【32家合約醫院名單】台灣邊境穩健開放 疾管署建議: 出國前先諮詢旅遊醫學門診