【22歲女性之死】伊朗反政府抗議升級　國營電視台遭駭

（台灣英文新聞 /李昱德 綜合外電報導）因22歲女子阿米妮（Mahsa Amini）9月中遭道德警察以違反「頭巾法」、儀容不整為由逮捕後命喪警局，所引發的伊朗大規模抗議，已經進入第四周，儘管當局試圖封鎖消息，並以強力的鎮壓措施進行回應，抗議規模仍持續升溫，就連官方電視台都遭到駭客入侵。

在抗議民眾與安全部隊發生衝突，並導致至少3人遭到射殺後，自稱為「阿里正義」（Adalat Ali）的駭客團體8日對國家電視台發動了攻擊，並在晚間6點新聞時段先是突然播放了跟匿名者類似的面具人動畫，隨後強制插入了一段反對現任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的短片，不過這個插播僅持續幾秒就遭到切斷。

| La transmisión por cadena nacional del dictador iraní Ali Jamenei fue hackeada e interrumpida por el grupo @EdalaateAli1400 con amenazas de muerte en su contra, en medio de la cuarta semana de protestas en Irán.pic.twitter.com/nQ0zjJLf0X — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 8, 2022

短片中可以看到哈米尼正被熊熊烈火燃燒，頭上有一個象徵他是目標的符號，下方則放上包括阿米尼及另外三名在抗議中遭到殺害的女子照片，同時還有「站起來加入我們」、「年輕人的鮮血自你們掌心滴落」這類的標語；照片左方則有推特、IG及似乎是「阿里正義」的Telegram帳號，不過在截稿前，其中的推特帳號已遭到關閉。

人權組織透露，自上（9）月17日鎮壓開始以來，已有超過150人在抗議中喪生，不過抗議等級卻持續擴大，包括女學生、工人都自發性地加入了示威，許多省分則爆發了罷工、罷課。

在阿米尼的家鄉薩蓋茲（Saqez），女學生一邊高喊「女人、生命與自由」的口號一邊揮舞自己的頭巾參與遊行，一部影片則顯示，總統萊希（Ebrahim Raisi）在造訪德黑蘭某大學時，女學生甚至對他大喊，叫他快滾。

然而，即便如此，伊朗政府仍堅稱阿米尼是因為腦缺氧導致的多重器官衰竭，除指控美國在內的外國勢力煽動反政府示威外，還公開將抗議的女學生形容為「邪惡的化身」，並表示絕對不會讓這些敵人達成邪惡的目標。近期伊朗境內部分來自法國、德國、義大利等多國公民，都遭到無理由逮捕。

現階段，全球多個國家都已頒布旅遊警訊，因抗議者可能與維安部隊爆發暴力衝突，且伊朗政府可能會抓捕外籍人士，建議本國國民不要前往當地。