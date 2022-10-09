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【22歲女性之死】伊朗反政府抗議升級　國營電視台遭駭

22歲女子阿米妮（Mahsa Amini）9月中遭道德警察以違反「頭巾法」、儀容不整為由逮捕後命喪警局，所引發的伊朗大規模抗議，已經進入第四周。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/10/09 16:09
伊朗國營電視台播放新聞過程中, 遭駭客「阿里正義」干擾 (圖/擷取自推特<a href="https://twitter.com...

伊朗國營電視台播放新聞過程中, 遭駭客「阿里正義」干擾 (圖/擷取自推特伊朗國營電視台播放新聞過程中, 遭駭客「阿里正義」干擾 (圖/擷取自推特La Derecha Diario)

（台灣英文新聞 /李昱德 綜合外電報導）因22歲女子阿米妮（Mahsa Amini）9月中遭道德警察以違反「頭巾法」、儀容不整為由逮捕後命喪警局，所引發的伊朗大規模抗議，已經進入第四周，儘管當局試圖封鎖消息，並以強力的鎮壓措施進行回應，抗議規模仍持續升溫，就連官方電視台都遭到駭客入侵。

在抗議民眾與安全部隊發生衝突，並導致至少3人遭到射殺後，自稱為「阿里正義」（Adalat Ali）的駭客團體8日對國家電視台發動了攻擊，並在晚間6點新聞時段先是突然播放了跟匿名者類似的面具人動畫，隨後強制插入了一段反對現任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的短片，不過這個插播僅持續幾秒就遭到切斷。

短片中可以看到哈米尼正被熊熊烈火燃燒，頭上有一個象徵他是目標的符號，下方則放上包括阿米尼及另外三名在抗議中遭到殺害的女子照片，同時還有「站起來加入我們」、「年輕人的鮮血自你們掌心滴落」這類的標語；照片左方則有推特、IG及似乎是「阿里正義」的Telegram帳號，不過在截稿前，其中的推特帳號已遭到關閉。

人權組織透露，自上（9）月17日鎮壓開始以來，已有超過150人在抗議中喪生，不過抗議等級卻持續擴大，包括女學生、工人都自發性地加入了示威，許多省分則爆發了罷工、罷課。

在阿米尼的家鄉薩蓋茲（Saqez），女學生一邊高喊「女人、生命與自由」的口號一邊揮舞自己的頭巾參與遊行，一部影片則顯示，總統萊希（Ebrahim Raisi）在造訪德黑蘭某大學時，女學生甚至對他大喊，叫他快滾。

然而，即便如此，伊朗政府仍堅稱阿米尼是因為腦缺氧導致的多重器官衰竭，除指控美國在內的外國勢力煽動反政府示威外，還公開將抗議的女學生形容為「邪惡的化身」，並表示絕對不會讓這些敵人達成邪惡的目標近期伊朗境內部分來自法國、德國、義大利等多國公民，都遭到無理由逮捕。

現階段，全球多個國家都已頒布旅遊警訊，因抗議者可能與維安部隊爆發暴力衝突，且伊朗政府可能會抓捕外籍人士，建議本國國民不要前往當地。
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