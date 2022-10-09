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台灣10/9新增44457本土新冠肺炎個案•另108例境外移入　死亡個案新增62例

指揮中心表示，今日新增之44,457例本土病例，為20,487例男性、23,951例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/09 14:16
台灣10/9新增44457本土新冠肺炎個案•另108例境外移入　死亡個案新增62例

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增44,565例COVID-19確定病例，分別為44,457例本土個案及108例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。

指揮中心表示，今日新增之44,457例本土病例，為20,487例男性、23,951例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,730例)，臺中市(5,379例)，桃園市(4,888例)，臺北市(4,580例)，高雄市(4,487例)，臺南市(3,238例)，彰化縣(2,363例)，屏東縣(1,229例)，新竹縣(1,193例)，宜蘭縣(1,183例)，雲林縣(1,112例)，苗栗縣(1,076例)，新竹市(1,048例)，嘉義縣(773例)，基隆市(751例)，南投縣(663例)，花蓮縣(617例)，嘉義市(456例)，臺東縣(335例)，金門縣(203例)，澎湖縣(141例)，連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為27例男性、35例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至10月6日，死亡日期介於9月27日至10月6日，詳如附件。

10月9日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增108例境外移入個案中，為59例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自中國(4例)，新加坡(2例)，美國、香港及馬來西亞(各1例)移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年9月8日至10月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,871,538例確診，分別為35,418例境外移入、6,836,066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,527例COVID-19死亡病例，其中11,511例本土，個案居住縣市分布為新北市2,390例、臺北市1,284例、臺中市1,165例、高雄市1,068例、桃園市883例、臺南市867例、彰化縣655例、屏東縣465例、雲林縣357例、南投縣356例、苗栗縣310例、嘉義縣278例、基隆市256例、宜蘭縣248例、花蓮縣201例、嘉義市189例、新竹縣188例、臺東縣160例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
covid19
確診數

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更新時間 : 2022-10-09 14:44 GMT+08:00

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