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台灣藝人炎亞綸獲選十大傑出青年：真正給予社會實質回饋才感到踏實

這次頒獎除了炎亞綸，同台的十大傑出青年獲獎人還有羽球選手王齊麟及李洋。炎亞綸至次以本名吳庚霖出席，他於社群貼文補充說，因為爸爸姓吳，媽媽姓林，所以叫吳庚霖。

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/09 12:31
藝人炎亞綸（右2）當選第60屆中華民國十大傑出青年。（圖取自facebook.com/aaronyanmusic）

藝人炎亞綸（右2）當選第60屆中華民國十大傑出青年。（圖取自facebook.com/aaronyanmusic）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）台灣藝人炎亞綸7日獲頒第60屆中華民國十大傑出青年，9日深夜發文表示，自己在演藝圈17年，在還沒找到自我價值之前常感到茫然心虛，不過經過身體力行回饋社會，如淨灘、參與婚姻平權遊行、種植樹木等，他才體悟真正給予社會實質回饋讓他感到踏實。

炎亞綸日前以本名吳庚霖出席在高雄萬豪酒店舉辦之第60屆中華民國十大傑出青年典禮，他分享人生轉捩點，例如2016年參與婚姻平權遊行，讓他感受到彼此若能傳遞包容、交換理解，世界也許會更好。他也強調用力地愛這個世界，就會發現用愛對待身邊的人，會無比的開心。

根據炎亞綸貼文，他表示「自己在演藝圈裡17年，在還沒找到自我價值之前，茫然心虛是最常有的感受，有段日子，感受到的全都是和別人比較而來的『自我否認』；在還沒懂得如何給予回饋之前，我的心靈是如此的匱乏乾涸。」

他接著描述自己轉換心態的心路歷程，「某年生日是個轉捩點，對於一成不變的生日蛋糕，生日快樂歌，我想來點不一樣的，於是邀請了粉絲和我一起淨灘，換換心情，整天活動下來整理了幾十公斤的海洋廢棄物，身體疲勞的回到家，感受著這個不一樣的生日，心裡的不滿足好像一點一滴的被溫熱的感覺填補，雖然不多卻很純粹。」

炎亞綸接著說「而後看著他們自發性的發起淨灘、種植樹木，主動關心環保議題，這種正面積極的力量傳播的比我想像的要快力量也出乎預料的大，漸漸的我找到在享有流量焦點之餘，真正能給予這個社會實質回饋的踏實感受，也才開始覺得，這就是我心中自己想成為的樣子。」

除此之外，炎亞綸也強調要試著交換理解。他說「2016年12月，我參與了人生第一次的遊行活動，爭取婚姻平權，不管您是否認同這項訴求，我想分享的是，在那場遊行裡，我遇到了一位意想不到的粉絲，當他看見我的那瞬間眼淚停不下來的對我說『謝謝你願意站出來支持。』」

炎亞綸因此感到覺悟，他說「在那天那個瞬間的畫面到現在我還是印象深刻，決定自己是怎樣的一個人，是在生活中點點滴滴累積而成的，感受著周遭各種情感，無論好壞，無論悲喜，彼此若能傳遞著包容交換著理解，世界也許會更好，這事這段記憶給我最大的醒覺。」

炎亞綸最後說「其實歸根究底，無論在哪個領域，考驗的都是自己選擇如何與世界相處的方式以及想成為怎樣的人？『做人』才是真正的功課、真正的考驗。」他慶幸自己在經歷了一切種種，沒有選擇仇視世界，放任自己，相反地更用力的愛這個世界，因為他發現，用愛對待身邊的人，會無比的開心。

根據中央社，這次頒獎除了炎亞綸，同台的十大傑出青年獲獎人還有羽球選手王齊麟及李洋、大山北月創辦人莊凱詠、宋景歡、宋明哲、高世達、陳偉誠、徐世榮、高國興、余坤興。

炎亞綸至次以本名吳庚霖出席，他於社群貼文補充說，因為爸爸姓吳，媽媽姓林，所以叫吳庚霖。
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高雄萬豪酒店

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更新時間 : 2022-10-09 13:12 GMT+08:00

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