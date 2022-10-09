加拿大眾議員團隊也來台灣參加國慶日！睽違兩年多首度訪台 展現堅定台加友誼

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）加拿大眾議員團隊今（9號）來台參訪，預計停留至14日，該團隊由台加國會議員友好協會會長暨加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）帶領，訪台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德。在中國升高區域緊張之際，此舉展現加國國會對台灣的堅定支持。

根據台灣外交部，不只是史葛洛率團訪台，訪團成員還包括眾議員亞可諾（Angelo Iacono）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、馬泰爾（Richard Martel）、路易斯（Chris Lewis）等共5位跨黨派聯邦眾議員。

外交部說明，本團是自全球疫情爆發兩年多以來，加拿大國會首次組團訪台，期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮也將頒贈外交獎章予史葛洛，表彰史葛洛多年來對推動台加關係的卓越貢獻。

外交部強調，台灣與加拿大為共享民主、自由、人權及法治等共同價值的緊密夥伴，在中國無端肆意升高區域緊張之際，史葛洛籌組跨黨派國會議員團訪台，充分展現加國國會對台灣的堅定支持，相信訪團成員都將因這次到訪，更進一步了解台灣及區域現況，並能持續在加拿大國會推動各項友台行動，以深化雙邊夥伴關係。

對於此行，中國8月底警告，若加拿大干涉台灣事務，將採取「強有力措施」。史葛洛當時表示，這次訪台將著重貿易，國會議員不是要干擾或替台灣帶來麻煩，也不是要製造與中國的問題。