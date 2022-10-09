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【俄烏戰爭最新戰況】雙方關鍵城鎮巴赫穆特短兵相接 澤倫斯基：局勢艱困

俄羅斯軍隊過去一再試圖佔領巴赫穆特（Bakhmut），因為它位於通往烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克市(Sloviansk)和克拉馬托爾斯克市（Kramatorsk）的主要道路上。兩者都位於莫斯科尚未完全佔領，且煤炭資源豐富的頓巴斯（Donbas）地區。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/09 10:43
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週六（8日）以影片對外表示，烏克蘭軍隊東部城鎮巴赫穆特（Bakhmut）附近與俄軍激戰中，情勢非常危急，而這個地點是俄羅斯試圖佔領的土地中，極具重要戰略意義的城鎮。

根據路透社，儘管烏克蘭軍隊最近在東部和南部的攻勢中奪回了數千平方公里的失土，但烏國官員表示，一旦基輔的部隊遇到更堅決的抵抗，進展可能會放緩。而現在，烏克蘭正面臨關鍵城鎮巴赫穆特的交戰。

俄羅斯軍隊過去一再試圖佔領巴赫穆特，因為它位於通往烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克市(Sloviansk)和克拉馬托爾斯克市（Kramatorsk）的主要道路上。兩者都位於莫斯科尚未完全佔領，且煤炭資源豐富的頓巴斯（Donbas）地區。

澤倫斯基表示「在我們在頓巴斯堅守陣地，特別是在巴赫穆特方向，那裡現在非常非常困難，戰鬥非常艱難。」他也再次呼籲西方盟國提供更多的防空系統。

目前，俄羅斯軍隊繼續向烏克蘭城市發射導彈，基輔批俄軍使用伊朗的自殺式無人機，而週六稍晚時，一枚俄羅斯導彈擊中了一座建築物。根據烏國官員，週四俄羅斯對札波羅熱（Zaporizhzhia）地區火箭襲擊，造成的死亡人數已上升至18人。
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更新時間 : 2022-10-09 11:02 GMT+08:00

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