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馬斯克打造「星鏈」可破除網路封鎖 北京要求其保證不在中國推出

俄烏戰爭時馬斯克援贈數批星鏈衛星接收器，成功讓烏國在俄軍密集攻擊之下仍能維持網路運作，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也因此能發出貼文更新戰況、澄清假訊息，更能開直播對外發言。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/10/09 10:02
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）以低軌衛星群打造「星鏈」（Starlink），在俄烏戰爭中成功破除俄軍網路封鎖，幫助烏克蘭避免情報戰，不過日前馬斯克受訪表示，北京不滿這項應用，更曾要他保證星鏈不會在中國推出星鏈。

星鏈是馬斯克太空服務公司SpaceX推出的一項高速網際網路存取服務，方法是透過低軌道衛星群，提供覆蓋全球的衛星網際網路系統，旨在為網路服務不可靠、費用昂貴或完全沒有網路的位置提供高速網際網路服務，當然戰爭時期也能幫助解決資訊戰和網路封鎖困境。

英國媒體金融時報（Financial Times）7日報導，馬斯克在訪問中說，中國「明顯地不認同」他在烏克蘭推出星鏈衛星網路服務，協助該國軍方避開俄羅斯封鎖網路，他還說，北京曾要他保證，不會在中國推出星鏈。

綜合媒體報導，俄烏戰爭時馬斯克援贈數批星鏈衛星接收器，成功讓烏國在俄軍密集攻擊之下仍能維持網路運作，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也因此能發出貼文更新戰況、澄清假訊息，更能開直播對外發言。

此外，星鏈讓烏軍即使停電也能聯繫彼此，並用無人機追蹤俄戰車位置，甚至主動對俄軍發動攻擊，一度讓烏軍成功擊沉俄羅斯「莫斯科號」（Moskva）。不同於俄軍網路使用效率不佳，烏克蘭受助於星鏈，在斷網狀況下仍能與基輔和前線指揮部、無人機等保持連繫，也可隨時奇襲俄軍，因此星鏈服務受到烏國及美方的大力讚揚。

不過中國對星鏈服務的態度就不大相同了，根據中國官方媒體去年底報導，太空探索公司不打算在中國申請星鏈營運許可。北京更曾向聯合國抗議，星鏈衛星2021年先後兩次接近中國空間站，北京主張這對中國航天員生命健康構成危險，兩度實施「緊急避碰」。
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更新時間 : 2022-10-09 10:09 GMT+08:00

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