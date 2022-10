和逸、慕軒推歲末尾牙春酒專案　消費滿額再送飯店住宿券

迎接歲末年終,國泰飯店觀光事業旗下和逸與慕軒飯店,打造豐盛尾牙春酒饗宴,為今年的辛勞和成果舉杯,迎接嶄新年度。結合各飯店特色與用餐氛圍提供海陸全自助百匯、半自助式料理和中式桌菜等用餐型態,每人最低480元+10%起、桌菜10,000元+10%起,滿足不同聚餐需求,消費滿額再送飯店住宿券及餐券。

城市綠洲旁的歐陸美饌 早鳥付訂免收服務費

坐落在台北市敦南林蔭大道上的慕軒飯店,2樓GUSTOSO義大利餐廳自即日起至2022年3月31日,推出全新尾牙春酒專案,提供每位1,380元或1,580元+10%兩種價位半自助式套餐選擇,由主廚精心設計歐陸主菜:6盎司Prime級紐約客牛排、炭烤紐西蘭小羔羊排、嫩煎鮭魚菲力或油封櫻桃鴨腿等主菜任選一,還能自由拿取海港直送的鮮蝦淡菜、法式焗牡蠣、紅酒燉豬肩胛等二十幾種豐盛料理。1樓URBAN331威士忌酒吧則提供歐陸風味自助式Buffet每位1,880元+10%,免費贈送精選紅白酒無限暢飲。另外上述兩間餐廳只要在10月31日前訂位支付訂金,享免收服務費禮遇,並免費提供投影機、麥克風設備及停車服務。GUSTOSO專線:(02)7726-9099 / URBAAN331專線:(02)7726-9090

超大型宴會廳滿足各種需求 消費滿額加碼送住宿券餐券

位於桃園青埔的COZZI Blu和逸飯店.桃園館海洋系宴會廳可容納50桌桌席、享專業燈光音響、19公尺超大無接縫液晶螢幕,即日起至2022年3月31日止,推出「虎力全開錢兔似錦」春酒尾牙饗宴,澎湃中式桌菜10,800元+10%起,早鳥訂席滿10桌即贈Cozzi Market逸.市集平假日午/晚餐餐券4張,預訂滿20桌贈雙人舒適客房平日住宿券2 張,預訂滿30桌贈雙人舒適套房平日住宿券2張,桃園地區滿兩桌即享免運外送服務。

除了桌席,飯店2樓的濱海碼頭主題自助餐廳「Cozzi Market逸.市集」亦提供輕鬆的多國百匯尾牙春酒,各式珍餚、主廚現做美食、現切肉品、異國料理以及精緻甜點、飲品一次享用,平日每人只要1,080元+10%、假日則為每人1,480+10%起,2022年11月15日至2023年2月28日止,每10位預訂即贈一瓶紅酒。COZZI Blu和逸飯店.桃園館提供多款尾牙春酒優惠專案,滿足大場面歡慶或是小溫馨團聚,中式桌菜及西式百匯自助餐,是歲末迎新、犒賞員工的最佳選擇!宴會廳專線:(03)273-7688 / 逸.市集專線:(03)273-7698

中西式佳餚佐30樓高空美景 早鳥預訂享9折

和逸飯店‧高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳將於2022年12月1日至2023年2月28日推出「高空尾牙春酒饗宴」,提供三種中西式佳餚專案,滿足老闆及員工的用餐需求。每桌10,000元+10%起的澎湃中式桌菜宴席,最低2桌即可開桌,以及每人480元+10%起的超值西式半自助式套餐,精選主餐搭配自助沙拉吧吃到飽,或是每人900元+10%起的全自助式百匯,提供客製化菜單服務,數十道精緻冷盤、現切肉品、多國風味熱食、冰淇淋和精緻甜點飲品等一次享用。凡於11月30日前預約付訂享9折優惠,滿30,000元加碼贈送定價8,800元「舒適客房住宿券」乙張。Cozzi THE Roof餐廳擁有視野絕佳的高空港灣美景,讓賓客們享受美食之際還可以一飽眼福。Cozzi THE Roof專線:(07)975-6677