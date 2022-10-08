台北遠東香格里拉響應乳癌防治 推 「粉紅假期公益住房」

台北遠東香格里拉多年來善盡企業社會責任，一直致力各項公益活動，今年持續響應國際乳癌防治月，不僅與Marie Claire美麗佳人國際中文版於九月份提前在馬可波羅酒廊推出聯名粉紅公益下午茶、號召員工參與裙襬澎澎RUN，更首度攜手美麗佳人與So-Net，推出「粉紅假期公益住房」專案，以充滿勇者精神的 So-Net momo熊佈置主題房，加贈豐盛早餐兩客、momo熊玩偶、專屬粉紅甜點、美麗佳人裙襬澎澎RUN粉紅小澎裙、T恤和雜誌等迎賓禮，每間住房還將捐贈200元予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會。「粉紅假期公益住房」每晚6,500元起，自即日起至11月30日期間限量供應，號召賓客享受精緻生活的同時，也一起為乳癌防治盡一份心力。訂房專線(02)2376-3266; 線上訂房：https://lihi1.com/oHMZt

「粉紅假期公益住房」專案

台北遠東香格里拉今年首度攜手美麗佳人國際中文版與So-Net，限量推出「粉紅假期公益住房」專案，每晚6,500元起外加15.5%服務費及稅金含兩客豐盛早餐，在精心佈置的台北101景觀尊榮客房中，一邊欣賞城市美景一邊享用獨家限定粉紅手工甜點組，還可將擁有高度幸福感的粉色momo熊、美麗佳人國際中文版雜誌、粉紅小澎裙與時尚T恤帶回家！住宿期間亦可享用飯店完善的休閒娛樂設施例如健身房、三溫暖及頂樓景觀恆溫泳池等，盡享健康樂活的都會假期還可做公益獻愛心，專案每房將捐贈新台幣200元予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會，幫助乳癌防治推廣、教育與研究，並協助病友恢復健康。

馬可波羅酒廊「粉紅公益下午茶」

位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊於今年提前九月以行動支持國際乳癌防治，10月30日前每週六及週日下午2點至5點，特別限定推出「粉紅公益下午茶」，在挑高時尚空間盡攬台北高樓迷人景觀，享用由德籍行政甜點主廚法蘭克(Frank Braun) 精心設計充滿粉紅力量的精緻茶點，也能同時做公益，台北遠東香格里拉將捐出下午茶銷售淨利的15%予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會。「粉紅公益下午茶」內含七款特製甜點、五款精緻鹹點、當季水果與粉紅氣泡酒一杯，每套1,380元外加一成服務費，訂位請洽 (02)7711-2080。