馬斯克建議設立台灣特別行政區 中國不滿指其「不當言論」、「妄議」兩岸問題

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）電動車特斯拉創辦人馬斯克週五（8日）表示，要解決台海局勢問題，最好的辦法是將台灣設為中國的特別行政區，而且或許「可以有比香港更寬鬆的安排」，對此，中國外交部回應「台灣問題是中國的內政」，官媒央視也批馬斯克「妄議」。

馬斯克（Elon Musk）週五（8日）接受英媒金融時報（Financial Times）採訪，稱兩岸衝突是不可避免的，並警告這對包含特斯拉和蘋果等大公司將受影響，他更表示「我的建議⋯⋯是為台灣制定一個合理的特別行政區，但可能不會讓所有人都高興。而我認為，可能可以有比香港更寬鬆的安排。」

中國媒體環球網指出，中國外交部發言人毛寧8日下午主持例行記者會時，面對路透社記者提問相關問題，毛寧回應強調「台灣問題是中國的內政」，中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意盡最大努力實現兩岸和平統一。

而後，毛寧說，中方將堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

在中國官媒央視的新聞報導中，針對此事件下的標題是「馬斯克妄議中國台灣問題，外交部回應」，還將路透社記者提問的內容更改為：馬斯克在接受媒體採訪時提到「有關兩岸局勢的不當言論」。

(截圖自環球網新聞頁面)