打擊中國自製晶片能力　美國政府頒布新一波半導體禁令

（台灣英文新聞 /李昱德 綜合外電報導）為了進一步壓縮中國科技發展與軍事技術躍進的空間，美國政府在昨（7）日發布了一系列針對中國所需晶片的出口禁令，這也是1990年代以來美國向中國輸出科技政策的最大轉變。

這些出口禁令奠基於今年稍早寄送給數間與半導體產業有關的大型美國企業，其中包括了全球最大半導體製造設備及服務供應商應用材料（Applied Materials Inc.）、全球前三大半導體設備製造商科林研發（Lam Research Corp.），以及提供半導體製造相關製程控制、良率管理服務的科磊公司（KLA Corp）等。

未來這些供應商需停止將設備運往中國人擁有的工廠，以避免中國持續生產半導體需要的邏輯晶片，部分禁令也幾乎是立刻生效，在週四一場對媒體的政策簡報上，美國政府資深官員表示，大部分措施是為防止外國公司繼續將晶片賣給中國，以及提供他們可以自製晶片的設備與工具。

同一時間遭到禁運的還有一些可以用於中國超級電腦製造的晶片，而對於超級電腦的定義也十分嚴苛，包含了佔地6400平方英尺內且超過100每秒浮點運算次數的各種電腦，相關消息來源顯示，這甚至會衝擊到許多中國大型科技公司的商業數據中心。

華盛頓外交政策智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的科技與網路安全專家Jim Lewis指出，雖然幾乎等同於回歸冷戰高峰規模的嚴苛禁令，並不會讓中國立刻停止製造與開發晶片，但是這些措施將會有效降低其速度，讓中國的晶片製造技術倒退好幾年。

然而，美國的禁令是否有效，仍取決與加入共同禁運的國家數量。

相關官員坦承，美國單方面的禁運措施若無其他國家加入，將會隨著時間失其效力，而在這個產業上的外國競爭對手如果沒有採取同樣的舉措，等於是讓美國科技業失去在這個領域的領導地位。

中國外交部發言人毛寧8日主持例行記者會。法新社記者就美國商務部宣佈對晶片實施新的出口管制進行提問。毛寧回應稱，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。



毛寧表示，這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊。美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化阻擋不了中國發展，只會封鎖自己，反噬自身。