美國、日本國會友台團隊來台 出席台灣國慶日大典活動

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣國慶日好熱鬧！日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」以及最挺台的美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙將於國慶假期期間來台訪問，並參與慶祝典禮，前者是由日本跨黨派19位參、眾議員組成，這次是睽違三年再度訪台，加彰顯台日友誼深化。

根據外交部，日本國會跨黨派友台團體「日華懇」睽違三年籌組參眾議員祝賀團訪問台灣，除向總統蔡英文覲賀、參加我國國慶大會及遊行外，另將與立法院長游錫堃及台灣日本關係協會會長蘇嘉全晤敘、赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統、參訪日僑學校、宜蘭縣等。

外交部指出，日華懇目前在參眾兩議院共約有260名議員，是日本國會最大跨黨派友台團體，也是台日國會外交最重要窗口。該團訪台日期為10月8日至10日，期間將參加我國雙十國慶活動。

日華懇古屋會長是日本重量級國會議員，曾任日本國家公安委員長及防災擔當大臣等要職，長年致力推動台日合作交流，本年8月訪台期間曾多次以台語重申「台灣有代誌，日本有代誌」，展現高度重視台海及區域安全的立場。台灣外交部對於該團來台表達誠摯歡迎。

此外，在日本享有盛名也享譽國際的京都橘高校吹奏部亦將參加國慶遊行，這是他們首度訪台，生動活潑的表演也將為台灣雙十國慶增添光彩。

無獨有偶的是，美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙(Eddie Bernice Johnson, D-TX)將於10月9日至12日來台訪問，也會參與國慶典禮，並將晉見總統蔡英文、拜會數位發展部長唐鳳、參訪國家太空中心等，就如何持續增進台美關係及科學、太空、科技等領域議題合作交換意見。

根據外交部，江笙主席友台立場堅定，曾多次訪台，是眾議院「國會台灣連線」成員。她擔任國會議員的近30年，不只支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際刑警組織」(INTERPOL)、「國際民航組織」(ICAO)等國際組織等法案，她去年也提出「台灣境外預先通關法案」，以及本年眾院支持我參與「印太經濟架構」(IPEF)的聯名函等。

外交部指出，含江笙主席在內，本年迄今已有8個美國會議員團、共計29位聯邦參、眾議員來訪，彰顯美國國會對台灣長期以來的堅定支持與承諾。

外交部對於江笙主席的到來表達誠摯歡迎，並相信江笙主席本次再度造訪台灣，將更進一步瞭解我國現況，並協助持續推動深化台美在各領域的合作夥伴關係。