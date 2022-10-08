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【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲

➤嘉義大林佐登妮絲城堡近日試營運，園區內2座噴泉、巴洛克風格迴廊、穹頂最為熱門，整體建築打造出歐洲宮廷的華麗氣派，讓人彷彿秒飛歐洲。➤佐登妮絲城堡6日至10日每日加開2000名入園名額給嘉義民眾，只要持Q開頭的身分證，就可以憑身分證支付100元清潔費入園，歡迎嘉義人一起回嘉，雙十連假偽出國、看焰火。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/08 20:46
位於嘉義縣大林的佐登妮絲城堡近日試營運，園區有巴洛克風格迴廊、噴泉、花園，宛如「台版凡爾賽宮」。中央社

位於嘉義縣大林的佐登妮絲城堡近日試營運，園區有巴洛克風格迴廊、噴泉、花園，宛如「台版凡爾賽宮」。中央社

【2022國慶煙火在嘉義故宮】台灣高鐵嘉義站　10月獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國慶將至，嘉義縣府邀大家來「嘉」看焰火，並推薦試營運中的觀光景點: 占地1萬5000坪位於大林的佐登妮絲城堡，華麗氣派歐洲宮廷建築，如「台版凡爾賽宮」，彷彿讓人秒飛歐洲。

佐登妮絲城堡位於大林鎮大埔美精密機械園區內，業者花費約新台幣30億元打造，上週開始試營運，吸引大批人潮造訪，占地1萬5000坪有如「台版凡爾賽宮」，超過19處夢幻打卡點。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，今年國慶焰火在嘉義，歡迎全國民眾國慶連假到嘉義縣觀光，尤其近日試營運的佐登妮絲城堡值得一遊，園區內2座噴泉、巴洛克風格迴廊、穹頂最為熱門，整體建築打造出歐洲宮廷的華麗氣派，讓人彷彿秒飛歐洲。

許有仁說，原定到10日的試營運預約搶票，天天被秒殺，鄉親反映來不及預約無法入園，經文觀局爭取後，佐登妮絲城堡6日至10日每日加開2000名入園名額給嘉義民眾，只要持Q開頭的身分證，就可以憑身分證支付100元清潔費入園，歡迎嘉義人一起回嘉，雙十連假偽出國、看焰火。

中央社7日引述佐登妮絲城堡生技園區佐美館總經理陳春安表示，除了富麗堂皇的建築、歐式庭園造景，室內還有一整層的藝文空間，掛滿國內知名畫家的水墨畫，並展示一輛曾經接待過已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的禮賓車，勞斯萊斯silver cloud II古董車。

陳春安說，園區正式開幕後，每日上午8時30分到下午8時開放，全票300元能獲得兩倍價值600元的消費券，可全額折抵在園區內吃喝玩樂及購物的消費。

【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲【試營運入園公告】
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