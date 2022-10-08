有片【俄烏戰爭】克里米亞橋梁爆炸•俄羅斯軍隊補給遭重創　烏克蘭振奮: 這只是「開端」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的一座重要橋梁，今天（8日) 遭到卡車炸彈攻擊後發生爆炸並崩塌。俄方表示，一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列通行火車的油罐車廂，造成橋梁局部損毀，當局已展開刑事調查。

圖為克里米亞橋爆炸後, 一架救難直升機趕往滅火的情形 (美聯社)

俄羅斯官方新聞社塔斯社（TASS）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，俄國總統普丁（Vladimir Putin）已指示政府成立一個國家委員會，來調查這起發生在克里米亞橋（Crimean Bridge）的爆炸事件。

路透外電報導，克里米亞橋橫跨克赤海峽（Kerch Strait），是一座公路鐵路兩用橋，長19公里，也是連接克里米亞半島（Crimea Peninsula）與俄羅斯本土的重要戰略通道。俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞後，2018年橋梁通車時，普丁還大肆宣傳。

法新社報導，俄羅斯調查委員會表示：「根據初步消息，今天上午在克里米亞橋上公路部分從達曼半島（Taman Peninsula）往克里米亞方向，有一輛貨車爆炸，引爆一列同向火車的7個油罐車廂。」

委員會還說，爆炸造成橋上2條車道局部崩塌。該委員會已對這起事件展開刑事調查。

英國衛報的報導則稱, 至少有3個車道崩塌, 此外俄方表示, 有3人在事件中死亡。

根據社群媒體上流傳的驚人影片畫面，這座大橋在爆炸發生後起火，冒出大量濃煙，一部分結構崩塌落入海中。

Another video of damage to the bridge from this morning. https://t.co/0MEUA1VBXC pic.twitter.com/cgQtCwJqeC — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

俄羅斯全國反恐委員會（National Anti-Terrorism Committee）在社群媒體發文指出，爆炸案發生在當地時間今天(8日) 清晨6時7分（台灣時間11時7分），橋梁雖局部崩塌，但跨越克赤海峽的橋拱並未受損。克赤海峽是連接黑海與亞速海（Azov Sea）的重要航道。

俄羅斯調查委員會表示，它已派遣探員前往事發現場，「他們正在確認這起事件的所有情況，以及這起犯罪的相關人士」。

隸屬俄羅斯的克里米亞共和國行政長官阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在社群媒體發文寫道，克里米亞橋公路部分仍有單向完好，但暫停通行，以等待損壞評估。

俄羅斯新聞社國際傳真社（Interfax）稍後報導，俄羅斯緊急情況部（Emergency Ministry）表示，爆炸引發的火勢已經撲滅。

對於目前仍控制烏克蘭南部赫松州（Kherson）大部分地區的俄羅斯軍隊而言，克里米亞橋是重要的補給通道。

事件發生後，烏克蘭官員發表評論表示振奮，但並未直接宣稱是烏方所為。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特表示，這件事只是「開始」，但他沒說爆炸案是烏軍犯下。波多利雅科寫道：

「一切非法事物必須被摧毀，所有被竊走的必須還給烏克蘭，俄羅斯的一切占領必須被逐出。」

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則在社群媒體發布克里米亞橋起火的影片，搭配美國老牌性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）當年為美國總統甘迺迪（John Kennedy）高唱「總統先生，生日快樂」的祝壽片段。普丁昨天（7日) 剛過70歲大壽。

另一方面，克里米亞半島當局已採取行動安撫人民，指出儘管克里米亞橋（Crimean Bridge）發生爆炸，當地不會出現燃料短缺問題。克里米亞半島於2014年被俄羅斯從烏克蘭手中奪走吞併。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）在社群平台Telegram個人頻道上說：「塞凡堡的汽油足以供40天使用，不會短缺，所以沒有必要囤積燃料，各種產品的情況也是這樣。」

據稱是今天拍攝的社群媒體影片顯示，克里米亞有些加油站已大排長龍。另一方面，克里米亞工業部表示，將對商品銷售施加限制。

克里米亞輸入的許多產品，都是取道克里米亞橋運送。