有片【俄烏戰爭】克里米亞橋梁爆炸•俄羅斯軍隊補給遭重創　烏克蘭振奮: 這只是「開端」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的一座重要橋梁,今天(8日) 遭到卡車炸彈攻擊後發生爆炸並崩塌。俄方表示,一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列通行火車的油罐車廂,造成橋梁局部損毀,當局已展開刑事調查。

圖為克里米亞橋爆炸後, 一架救難直升機趕往滅火的情形 (美聯社)

俄羅斯官方新聞社塔斯社(TASS)引述克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指出,俄國總統普丁(Vladimir Putin)已指示政府成立一個國家委員會,來調查這起發生在克里米亞橋(Crimean Bridge)的爆炸事件。

路透外電報導,克里米亞橋橫跨克赤海峽(Kerch Strait),是一座公路鐵路兩用橋,長19公里,也是連接克里米亞半島(Crimea Peninsula)與俄羅斯本土的重要戰略通道。俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞後,2018年橋梁通車時,普丁還大肆宣傳。

法新社報導,俄羅斯調查委員會表示:「根據初步消息,今天上午在克里米亞橋上公路部分從達曼半島(Taman Peninsula)往克里米亞方向,有一輛貨車爆炸,引爆一列同向火車的7個油罐車廂。」

委員會還說,爆炸造成橋上2條車道局部崩塌。該委員會已對這起事件展開刑事調查。

英國衛報的報導則稱, 至少有3個車道崩塌, 此外俄方表示, 有3人在事件中死亡。

根據社群媒體上流傳的驚人影片畫面,這座大橋在爆炸發生後起火,冒出大量濃煙,一部分結構崩塌落入海中。

Another video of damage to the bridge from this morning. https://t.co/0MEUA1VBXC pic.twitter.com/cgQtCwJqeC

俄羅斯全國反恐委員會(National Anti-Terrorism Committee)在社群媒體發文指出,爆炸案發生在當地時間今天(8日) 清晨6時7分(台灣時間11時7分),橋梁雖局部崩塌,但跨越克赤海峽的橋拱並未受損。克赤海峽是連接黑海與亞速海(Azov Sea)的重要航道。

俄羅斯調查委員會表示,它已派遣探員前往事發現場,「他們正在確認這起事件的所有情況,以及這起犯罪的相關人士」。

隸屬俄羅斯的克里米亞共和國行政長官阿克瑟諾夫(Sergei Aksyonov)在社群媒體發文寫道,克里米亞橋公路部分仍有單向完好,但暫停通行,以等待損壞評估。

俄羅斯新聞社國際傳真社(Interfax)稍後報導,俄羅斯緊急情況部(Emergency Ministry)表示,爆炸引發的火勢已經撲滅。

對於目前仍控制烏克蘭南部赫松州(Kherson)大部分地區的俄羅斯軍隊而言,克里米亞橋是重要的補給通道。

事件發生後,烏克蘭官員發表評論表示振奮,但並未直接宣稱是烏方所為。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)在推特表示,這件事只是「開始」,但他沒說爆炸案是烏軍犯下。波多利雅科寫道:

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP