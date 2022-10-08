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美國中期選舉將至 中國假帳號頻發FB、推特文企圖干擾選舉

杜克大學公共政策教授、媒體與民主中心主任菲利普(Philip Napoli)說「這是Meta第一次發現中國網絡勢力試圖影響美國公民，在美國境內的人，這是最大的變化」。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/08 16:11
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國2022年度中期選舉將於11月8日舉行，是拜登上任以來面臨最大的挑戰之一，近期Meta公司就發現來自中國的假帳號湧現Facebook、Instagram和Twitter，身份多冒充美國保守派，宣傳槍枝權利、反對墮胎，同時批評美國總統拜登，不過手法相當拙劣，現已遭Meta刪除帳號。

根據Meta，近年Facebook、Instagram和Twitter等社群平台出現許多宣傳虛假訊息或立場親中的帳號與貼文，Meta的全球威脅情報負責人班（Ben Nimmo）表示，這些帳號形成一個威脅破壞美國選舉及政治的網絡，而這個網絡來自中國。

Meta指出，這些帳號的身份多是冒充美國人，不過文章卻使用不怎麼流利的英文，且帳號圖像是男人，取名卻較偏向女性。此外，這些帳號的發文時間多落在美國的午夜，等同於美國人的睡覺時間，而這恰巧是中國人的工作時段，因此這些貼文在時差的不同下不太能引發挑論進而引起作用。儘管如此，Meta已將這些來自中國的假帳號與假貼文封鎖、下架。

這些帳號的部分貼文甚至企圖以容易於網路上散播的迷因（meme）呈現，Meta在報告中舉例，有一則貼文是拜登（Joe Biden）的照片，搭配文字「什麼都沒有創造、什麼都沒有討回、沒有任何一件事變得更好」（Nothing is built, nothing is back, nothing is better）。

美國之音報導，杜克大學公共政策教授、媒體與民主中心主任菲利普(Philip Napoli)說「這是Meta第一次發現中國網絡勢力試圖影響美國公民，在美國境內的人，這是最大的變化」。

南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪(Audrey Wong)接受美國之音訪問時也強調「Meta的發現顯示北京可能已經看到了針對某些議題或候選人來操縱政治話語權的好處，儘管目前這些活動的有效性有限」。

根據端傳媒，美國中期選舉將有35個參議員﹑435個眾議員和36個州長席位面臨改選。這是拜登上任以來最重大的一次考驗，同時也將對美國下一階段內政外交政策的走向產生重大影響。
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更新時間 : 2022-10-08 17:23 GMT+08:00

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