台灣10月7日新增4萬4467本土新冠肺炎個案及76例死亡

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增4萬4534例COVID-19確定病例，分別為4萬4467例本土個案及67例境外移入；另確診個案中新增185例中重症，其中有76例死亡。

指揮中心表示，今日新增之44,467例本土病例，為20,589例男性、23,868例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,826例)，臺中市(5,375例)，臺北市(4,879例)，桃園市(4,630例)，高雄市(4,520例)，臺南市(3,231例)，彰化縣(2,303例)，屏東縣(1,223例)，新竹縣(1,180例)，苗栗縣(1,155例)，雲林縣(1,107例)，宜蘭縣(1,082例)，新竹市(960例)，基隆市(834例)，嘉義縣(765例)，南投縣(715例)，花蓮縣(651例)，嘉義市(459例)，臺東縣(295例)，澎湖縣(148例)，金門縣(109例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為39例男性、37例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月29日至10月5日，死亡日期介於9月17日至10月5日。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國(3例)，美國及德國(各2例)，泰國及韓國(各1例)移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月7日至10月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,310,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,480,412例排除)，其中6,826,989例確診，分別為35,316例境外移入、6,791,619例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,465例COVID-19死亡病例，其中11,449例本土，個案居住縣市分布為新北市2,380例、臺北市1,275例、臺中市1,158例、高雄市1,066例、桃園市881例、臺南市861例、彰化縣653例、屏東縣463例、雲林縣354例、南投縣349例、苗栗縣307例、嘉義縣277例、基隆市255例、宜蘭縣245例、花蓮縣200例、嘉義市189例、新竹縣186例、臺東縣160例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣24例；另16例為境外移入。

(圖/指揮中心提供)