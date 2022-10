馬斯克提「台灣特別行政區」 朝野立委不滿、嗆抵制特斯拉

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問談到兩岸局勢,建議台灣成為特別行政區,朝野立委今天(8日) 同聲反對。民進黨立委趙天麟甚至主張,若馬斯克的論述不改,就無限期抵制特斯拉。

全球首富馬斯克(Elon Musk)日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫,引來烏方譴責,如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計,建議把台灣的部分控制權交給北京當局,讓台灣成為「特別行政區」。

民主進步黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示,兩岸關係中最重要是台灣的民主、自由與人權,但這顯然都不在馬斯克的想法之中,「可以理解馬斯克要做生意必須配合一些說法」,但現在全世界更在意如何確保台灣的民主、人權與自由。

中國國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示,馬斯克在中國做生意,是一個成功的企業家,但以自己的經濟立場看兩岸關係,這樣的建議不可行,國民黨團反對。中華民國是一個主權獨立的國家,國民黨堅持捍衛中華民國主權,維持民主自由制度。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說,台灣面對一個獨裁的中國,不斷文攻武嚇,時代力量主張台灣必須增加國防預算,強化國防自我防衛能力,強烈反對馬斯克的建議。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示,馬斯克的說法凸顯台灣的戰略地位非常重要,台海的和平與穩定牽動全球經濟的發展,但各國人士都必須尊重台灣主權;最重要是台灣人自己的選擇。

此外, 根據中央社, 立法院副院長蔡其昌表示,他的事業都沒在中國時,談兩岸關係會比較準確;國民黨籍立委江啟臣則說,凸顯世界對台海安全的憂心。

馬斯克接受英國「金融時報」(Financial Times)訪問時說:「我的建議是…為台灣設想一個合理可行的特別行政區,可能無法讓所有人都滿意。」

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天接受媒體訪問時表示,只要確保中華民國、台灣的主權存在,台灣的民主、自由、法治存在,兩岸很多事情都可以坐下來好好談。

蔡其昌說,要把中華民國、台灣的主權消滅,台灣人不能接受。台灣沒有民主、自由、法治,台灣人民也不能接受。至於,馬斯克所說的話,等到未來某一天,他的事業都沒有在中國時,再來聽聽他對兩岸關係的說法,會比較準確。

國民黨立委、台中市長盧秀燕競選總部競選總幹事江啟臣上午接受媒體聯訪,江啟臣則認為,可見全世界多麼關心台海安全問題,國家安全最大的責任在於國家的元首,中華民國是一個主權獨立國家,後天就是中華民國的國慶日,這個問題非常適合問總統蔡英文。

江啟臣強調,作為一個市民、一個民意代表,很了解民眾的心情,馬斯克凸顯全世界對台海安全的憂心,大家都不願意看到戰爭帶來的破壞,包括對全球經濟的影響,蔡總統作為國家元首,主責兩岸外交國防,應該正視大家對台海安全的憂心。

此外,新北市長侯友宜上午接受媒體聯訪,被問到這議題時說,捍衛中華民國,守護台澎金馬這塊土地是所有人決心與意志,永不動搖,大家一起團結面對。國民黨台北市長參選人蔣萬安,也被問及馬斯克提出的台灣特別行政區構想時表示,中華民國是主權獨立的國家,「我愛中華民國、我愛台灣」。

全球首富馬斯克(Elon Musk)日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫,引來烏方譴責,如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計,建議把台灣的部分控制權交給北京當局。

馬斯克在這篇訪問裡被問到中國議題時,給了上述回應。馬斯克的電動車大廠特斯拉(Tesla)在上海設有一座超級工廠(Tesla Giga Shanghai) ,產量約占特斯拉去年全球交車量的一半。

他還說:「我認為有可能,實際上或許他們可以做些比香港更寬鬆的安排。」

此外,馬斯克說,北京當局曾試圖要他保證不會在中國提供太空探索科技公司(SpaceX)的「星鏈」(Starlink)網路服務。

馬斯克表示,他認為因台灣而起的衝突勢不可免,並警告衝突一旦發生,不只會對特斯拉產生潛在影響,對蘋果公司(Apple Inc)及範圍更廣的經濟也一樣。

馬斯克本週稍早建議烏克蘭永久割讓克里米亞(Crimea)給俄羅斯,並在聯合國支持下舉辦新的公民投票,以決定被俄國占領的烏國領土的命運;他還建議烏克蘭採取中立。

這些點子引來烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)嚴厲批評,他在推特(Twitter)發起民意調查,詢問「大家喜歡哪一個?支持烏克蘭的馬斯克?還是支持俄羅斯的馬斯克?」在240萬左右的票數中,近8成選擇「支持烏克蘭的馬斯克」。

The AFU liberated thousands of kilometers in the Kharkiv region. The occupiers were caught off guard and became real suppliers of weapons for the Ukrainian army.



Learn more about the successful counteroffensive in the new episode of "Fight for Freedom": https://t.co/n9RbCJ1Zqr