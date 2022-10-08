馬斯克提「台灣特別行政區」 朝野立委不滿、嗆抵制特斯拉

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問談到兩岸局勢，建議台灣成為特別行政區，朝野立委今天(8日) 同聲反對。民進黨立委趙天麟甚至主張，若馬斯克的論述不改，就無限期抵制特斯拉。

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫，引來烏方譴責，如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。

民主進步黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示，兩岸關係中最重要是台灣的民主、自由與人權，但這顯然都不在馬斯克的想法之中，「可以理解馬斯克要做生意必須配合一些說法」，但現在全世界更在意如何確保台灣的民主、人權與自由。

中國國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，馬斯克在中國做生意，是一個成功的企業家，但以自己的經濟立場看兩岸關係，這樣的建議不可行，國民黨團反對。中華民國是一個主權獨立的國家，國民黨堅持捍衛中華民國主權，維持民主自由制度。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，台灣面對一個獨裁的中國，不斷文攻武嚇，時代力量主張台灣必須增加國防預算，強化國防自我防衛能力，強烈反對馬斯克的建議。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，馬斯克的說法凸顯台灣的戰略地位非常重要，台海的和平與穩定牽動全球經濟的發展，但各國人士都必須尊重台灣主權；最重要是台灣人自己的選擇。

此外, 根據中央社, 立法院副院長蔡其昌表示，他的事業都沒在中國時，談兩岸關係會比較準確；國民黨籍立委江啟臣則說，凸顯世界對台海安全的憂心。

馬斯克接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時說：「我的建議是…為台灣設想一個合理可行的特別行政區，可能無法讓所有人都滿意。」

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天接受媒體訪問時表示，只要確保中華民國、台灣的主權存在，台灣的民主、自由、法治存在，兩岸很多事情都可以坐下來好好談。

蔡其昌說，要把中華民國、台灣的主權消滅，台灣人不能接受。台灣沒有民主、自由、法治，台灣人民也不能接受。至於，馬斯克所說的話，等到未來某一天，他的事業都沒有在中國時，再來聽聽他對兩岸關係的說法，會比較準確。

國民黨立委、台中市長盧秀燕競選總部競選總幹事江啟臣上午接受媒體聯訪，江啟臣則認為，可見全世界多麼關心台海安全問題，國家安全最大的責任在於國家的元首，中華民國是一個主權獨立國家，後天就是中華民國的國慶日，這個問題非常適合問總統蔡英文。

江啟臣強調，作為一個市民、一個民意代表，很了解民眾的心情，馬斯克凸顯全世界對台海安全的憂心，大家都不願意看到戰爭帶來的破壞，包括對全球經濟的影響，蔡總統作為國家元首，主責兩岸外交國防，應該正視大家對台海安全的憂心。

此外，新北市長侯友宜上午接受媒體聯訪，被問到這議題時說，捍衛中華民國，守護台澎金馬這塊土地是所有人決心與意志，永不動搖，大家一起團結面對。國民黨台北市長參選人蔣萬安，也被問及馬斯克提出的台灣特別行政區構想時表示，中華民國是主權獨立的國家，「我愛中華民國、我愛台灣」。

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫，引來烏方譴責，如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局。

馬斯克在這篇訪問裡被問到中國議題時，給了上述回應。馬斯克的電動車大廠特斯拉（Tesla）在上海設有一座超級工廠(Tesla Giga Shanghai) ，產量約占特斯拉去年全球交車量的一半。

他還說：「我認為有可能，實際上或許他們可以做些比香港更寬鬆的安排。」

此外，馬斯克說，北京當局曾試圖要他保證不會在中國提供太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）網路服務。

馬斯克表示，他認為因台灣而起的衝突勢不可免，並警告衝突一旦發生，不只會對特斯拉產生潛在影響，對蘋果公司（Apple Inc）及範圍更廣的經濟也一樣。

馬斯克本週稍早建議烏克蘭永久割讓克里米亞（Crimea）給俄羅斯，並在聯合國支持下舉辦新的公民投票，以決定被俄國占領的烏國領土的命運；他還建議烏克蘭採取中立。

這些點子引來烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）嚴厲批評，他在推特（Twitter）發起民意調查，詢問「大家喜歡哪一個？支持烏克蘭的馬斯克？還是支持俄羅斯的馬斯克？」在240萬左右的票數中，近8成選擇「支持烏克蘭的馬斯克」。

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022