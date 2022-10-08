台灣花蓮宜蘭大豪雨•碧候溫泉園區、冬山河航運暫停營業　赤科山產業道路、六十石山交通受阻

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）宜蘭縣政府表示，因南澳鄉碧候溫泉園區聯外道路落石及邊坡樹木傾倒，無法通行，今天(8日) 休園1天。此外，冬山河水位因大豪雨上升，冬山河航運暫停營業。

宜蘭縣政府表示，因南澳鄉碧候溫泉園區聯外道路落石及邊坡樹木傾倒，路面無法通行，8日休園1天。（宜蘭縣政府提供）中央社

縣府表示，縣內近日大豪雨，所轄風景區並無災情，碧候溫泉園區內也無災情，只是聯外道路暫時無法通行，已於金岳橋附近放置交通錐，並公告碧候溫泉園區今天休園1天，並聯絡南澳鄉公所清理道路。

此外，冬山河水位因大豪雨上升，為避免河水湧入親水公園園區內，親水公園臥龍橋水門已於今天上午10時關閉，抽水機正常運作。冬山河航運（親水公園至宜蘭傳藝園區）配合暫停營業，將視水位狀況再恢復正常營運。

花蓮方面，受東北季風影響，花蓮縣秀林鄉山區出現明顯雨勢，秀林鄉公所7日晚間宣布和平村8日停班課，秀林鄉共5村晚間實施強制性撤離。

行政院人事行政總處 最新停班停課訊息

中央氣象局針對花蓮山區發布大豪雨特報，玉里鎮赤科山產業道路、富里鄉六十石山才陸續完成震災路面搶通，8日又因大雨造成邊坡落石，交通再度受阻，目前都在搶修中。

花蓮縣政府今天（8日) 發布豪大雨快訊，昨天才搶通的玉里鎮赤科山產業道路，今天上午8時許6.5公里處土石坍方、7.4公里處又有落石坍方，且沿線多處落石，道路中斷封閉，公所人員於3.7公里處拉設封鎖線及放置三角錐，禁止民眾通行。

位在富里鄉的東里村六十石山下山產業道路3.5公里處、竹田村六十石山上山產業道路5公里處8日上午9時續陸續發生土石坍落道路中斷封閉，目前已由相關單位處理。

受到東北季風影響，花蓮昨(7日) 起豪雨不斷，連結花東縱谷、東海岸的花64線瑞港公路7.5公里處昨因落石坍方交通一度中斷，經公所派員單線搶通，因邊坡仍不穩定，呼籲民眾小心通行。

奇美村長蔣國雄今天(8日) 表示，瑞港公路是奇美村唯一聯外道路，昨晚間因大雨造成邊坡落石，交通中斷，因今天上午村子內要辦婚禮、有村民要下山洗腎等，緊急通知瑞穗鄉公所派員清除。

蔣國雄說，上午8時單線搶通，讓洗腎村民盡快通行，進村準備婚禮的外燴業者也順利抵達，讓婚禮可以順利進行，目前全村約126戶、400人，物資都足夠。

蔣國雄說，上午單線搶通後，因雨勢不斷，還是有零星落石，公所派駐重型機具在山區待命，呼籲民眾避免通行，若非要通過，務必注意邊坡狀況通行。

另外，豐濱鄉公所秘書鄭立渝指出，花51線豐濱村往八里灣部落4.5公里處上午9時出現落石坍方，交通受阻，目前派員搶通；光豐公路沿途落石多，尚可通行，目前已通知人員前往清除。

中央社7日引述秀林鄉長王玫瑰晚間接受電話採訪指出，考量最近地震頻繁，土石鬆動又遇上大雨，且和平村3處土石流潛勢溪流發布紅色警戒，晚間實施強制性撤離，安置戶數達163戶，評估聯外道路恐有落石發生，宣布和平村8日停班課。

王玫瑰指出，因晚間雨勢不斷，土石流潛勢溪流發布黃色警戒擴大到秀林村、富世村、景美村、崇德村等4處，晚間緊急實施保全戶強制撤離，鄉內收容所全數開啟。

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