〈時評〉國家安全 VS. 自由

隨著美、英等民主領頭羊對中國由戰略模糊的靖綏姑息， 變戰略清晰的防備對抗，中國躲在民主、學術自由、 經貿自由等保護傘下，變相遂行滲透、埋伏、攏絡、收買、 危害民主國家的伎倆，在美、英等國已紛紛被看穿拆解中。

英國新上任的商務大臣芮斯莫格，以可能損害國家安全為由， 限制中企收購涉及英國國防、能源、通訊等十七個敏感產業； 另據泰晤士報報導， 倫敦帝國學院與中國國企首鋼集團合作成立之聯合實驗室， 將在明年底前逐步關閉。

2020年12月，美國商務部將中芯以及無人機製造商大疆等超過 60家中國企業，以「危害國安」為由列入黑名單！去年6月， 美國聯邦傳播委員會一致表決通過，將推動計畫， 禁止美國電信網路使用華為和中興等有國安威脅的中國企業。

曾經遍佈全球超過160國、接近六百所的孔子學院， 一度可說如水銀瀉地。2020年8月13日， 美國將孔子學院在美國的總部「孔子學院美國中心」列為外國使團， 並取消各大學孔子學院的補助──美國政府認為孔子學院「 是中國的大外宣」，與中國政府有密切關係， 並認為其試圖影響大學學術自由（也就是掛學術羊頭、 賣政治洗腦狗肉的婉轉說法）；惟根據調查， 在美國大學設置的孔子學院一個個關閉後，似有悄悄改個名字繼續在美國大學校園活動的跡象，只能說： 孔子學院斬草除根尚未成功，美國捍衛學術自由仍須努力！

另外：加拿大、法國、澳大利亞、瑞典、芬蘭、英國、德國等國， 都看穿孔子學院輸出意識形態、干擾學術自由、 以政治立場影響學術的本質，已紛紛關閉境內之孔子學院； 德國聯邦教育部長Anja Karliczek更毫不避諱挺身而出， 要求終止德國所有孔子學院 。

或謂：談到實驗室，不是該科學歸科學嗎？談到能源， 不是該經濟歸經濟、在商言商就好嗎？談到孔子學院， 不是該學術歸學術嗎？歐美民主國家的學術自由、經貿自由， 在國安的考量下，怎麼好像不是可以無限上綱？

答案是：國之不保、不存，學術自由、經貿自由、言論自由焉附？

美國、英國跟中國之間，表面上，好歹還有邦交關係， 可對來自中國的企業併購，在國安考量下，都懂得設重重關卡， 而非敞開大門；對涉嫌滲透洗腦的孔子學院，更斷然給予當頭棒喝。 反觀台灣與中國，非但沒有邦交， 中國還是全世界唯一對台灣有領土野心的國家！像某些媒體「 為匪宣傳」的言論報導；像交流其名、被統戰吃豆腐其實的「雙城論壇」， 國人還要容許其躲在言論自由的保護傘下恣意妄為嗎？

不敢想像：「自由之家」2022年度報告獲94分的台灣， 如果落入只得9分的中國魔掌，還會有這個自由、那個自由嗎？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）