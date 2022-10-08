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親中無極限！馬斯克提出解決台海局勢辦法：將台灣列特別行政區

馬斯克週五（8日）接受英媒金融時報採訪，稱兩岸衝突是不可避免的，並警告這對包含特斯拉和蘋果等大公司將受影響，估計全球經濟將受到30%的打擊。他更表示「我的建議⋯⋯是為台灣制定一個合理的特別行政區，但可能不會讓所有人都高興。而我認為，可能可以有比香港更寬鬆的安排。」

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/08 12:10
馬斯克認為設立台灣特別行政區是解決台海局勢的辦法。（圖/路透社）

馬斯克認為設立台灣特別行政區是解決台海局勢的辦法。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）世界首富、電動車特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）週五（8日）受訪時表示，他認為中國與台灣的衝突不可避免，一旦發生戰爭，估計全球經濟將受到30%的打擊，他更暗示最好的解決辦法是將台灣設為中國的特別行政區，此言一出立刻引發媒體及網友批評。

根據英媒衛報（The Guardian），馬斯克週五（8日）接受英媒金融時報採訪，稱兩岸衝突是不可避免的，並警告這對包含特斯拉和蘋果等大公司將受影響，他更表示「我的建議⋯⋯是為台灣制定一個合理的特別行政區，但可能不會讓所有人都高興。而我認為，可能可以有比香港更寬鬆的安排。」

當金融時報問及中國時，馬斯克提出了這個建議。他的特斯拉電動汽車公司在上海有一家大型工廠，而這間上海工廠佔特斯拉去年全球交付量的一半左右。馬斯克這番言論暗示中國和台灣之間的緊張關係，可以通過將台灣的部分控制權移交給北京來解決。

馬斯克還說，他認為中國與台灣衝突是不可避免的，屆時不只是特斯拉，像是iPhone製造商蘋果公司以及更廣泛的全球經濟都將受潛在影響，計全球經濟將受到30%的打擊。

金融時報報導一發佈立刻引起媒體轉報，衛報於文章中特別提及「北京稱民主統治的台灣是其省份之一，長期以來誓言控制台灣，並且不排除使用武力。台灣政府拒絕中國的主權主張，並表示只有該島的2300萬人民才能決定其未來。」顯示馬斯克此番「主權移交說」的荒謬。而他的言論也引發網友不滿，認為馬斯克「親中無極限」。

馬斯克日前才因在推特發文，提出讓網友投票的「俄烏戰爭和平方案」而被批評，不只使烏克蘭總統不開心，也讓網友們看了相當傻眼。馬斯克提出的三個選項分別為「在聯合國監督下，於俄國宣布併吞的烏克蘭四州重辦公投，若當地民眾希望俄國人離開，俄國須照辦」；「克里米亞正式劃歸俄國，因為當地1783年以來就屬於俄羅斯（直到赫魯雪夫犯下錯誤）」；「烏克蘭維持中立」。

雖然馬斯克長期以來親中立場明顯，不過他最近的星鏈通信系統（Starlink）卻造成中國不滿，在此次採訪中，馬斯克說北京已明確表示不贊成他最近在烏克蘭推出星鏈通信系統，以幫助軍方繞過俄羅斯對網路的切斷。一名美國將軍也稱星鏈「徹底摧毀了普丁（Vladimir Putin）的宣傳活動」，並阻止了俄羅斯讓烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）保持沉默的企圖。
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