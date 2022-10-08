嚴厲程度如冷戰高峰！美國下令對中國限制出口晶片 將放慢中國科技、軍事發展

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國週五（7日）祭出對中限制出口晶片的措施，這將切斷中國使用世界任何地方使用美國設備製造的部分晶片，預計會使北京的科技和軍事發展大大減緩，成長倒退數年。

根據路透社，這一系列措施是美國自1990年起對中技術運送的最大政策改變，且部分內容立即生效，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）科技與資安專家路易斯（Jim Lewis）表示「這項措施的嚴厲程度堪比冷戰時期高峰」，並認為這確實會造成中國科技與軍事發展倒退。

路透社指出，美政府今年初就已致函給國內設備製造商科磊（KLA Corp）、科林研發（Lam Research）等公司，要求他們停止運送設備給製造尖端晶片的全中國國有企業。美國公司 Nvidia Corp （輝達）和 Advanced Micro Devices Inc （AMD） 上個月都表示，他們已被告知停止向中國出口其晶片。

輝達公司上個月指出，這些規定可能會影響其當前季度在中國約4億美元銷售額，不過到了這週五，輝達改口表示這措施估計不會進一步影響其任何業務。

這些措施旨在阻止外國公司向中國出售先進晶片，或向中國公司提供製造晶片的工具。而週四拜登政府高官在簡報會上檢視了這些規則，也承認目前沒有任何盟國做出實施類似措施的承諾，美國還在與其他國家討論中。

報導指出，簡報會上一位官員表示，如果其他國家不加入美國，一起實施限制措施，那美國單邊的控制將隨著時間的推移失去效力。「如果外國競爭對手不提出類似控制，我們就有可能損害美國的技術領先地位。」

不只是限制晶片出口令，週五拜登政府也對中國的科大訊飛、大華科技和曠視科技實施了擴大限制，這些公司原先已於2019年因協助北京以任何形式鎮壓維吾爾少數民族而被加入美國政府黑名單。

此外，週五的禁令也將用於限制美國晶片出口給中國超級計算系統使用，路透社引述兩位業內消息人士，指出這個措施設計可能影響中國科技巨頭的一些商業數據中心。

美國今天（8號）也將長江存儲科技公司等31家中國企業添加到「未經核實清單」中，這些企業是美國官員無法核實的實體，無法證實它們是否具有負責任處理敏感科技出口的可信度。