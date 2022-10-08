連假陰雨綿綿 宜蘭雨勢最狂！下週仍受東北季風影響 北部低溫可達16℃

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國慶連假開始卻不見好天氣！氣象局指出台灣受到東北季風影響，宜蘭為全台雨勢最猛烈之地，其他地方除6縣市發布豪大雨特報，則是持續陰雨綿綿，氣溫部分9日起桃園以北可能出現18℃低溫，11日則可能有16℃低溫。

宜蘭縣地區受到這次東北季風影響最劇，7日開始「紫色超大豪雨警戒」，雨量更是2天破千毫米，社群媒體上許多人發出淹水照片，聖母護專低窪「聖母洞」更直接成一片湖，今（8日）花蓮縣雨勢也加劇，屬於紅色警戒的大豪雨特報，其他有發布豪大雨特報地區則是新北市、基隆市、台北市及台東縣。

不過隨著連假到來，民眾好奇何時降雨才會減少？氣象專家吳德榮表示，這起東北季風異常降水預計影響到今日，明起水氣會稍微減少。但明晚起受到第二波東北季風影響，桃園以北地區仍有局部雨勢，待週三（12日）起季風影響，才會有新一波雨勢伴隨水氣增加襲來。

氣溫部分，明天仍相對偏低，北部氣溫落在21至27度、中部22至35度、南部23至35度以及東部21至33度。明晚間開始伴隨其溫下降可能出現18℃低溫，週二（11日）起轉趨晴朗，各地早晚偏冷日夜溫差大，可能出現久違的16℃低溫。

而宜蘭目前因超大豪雨傳出災情，目前宜蘭南澳鄉碧候溫泉的聯外道路落石、土石泥流及邊坡樹木傾倒，無法通行，碧候溫泉今天因此休園。