Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

連假陰雨綿綿 宜蘭雨勢最狂！下週仍受東北季風影響 北部低溫可達16℃

這起東北季風異常降水預計影響到今日，明起水氣會稍微減少，但明晚起桃園以北地區仍有局部雨勢，下週三將迎新一波水氣。而明晚間開始可能出現18℃低溫，週二（11日）起轉趨晴朗，各地早晚偏冷日夜溫差大，可能出現久違的16℃低溫。

By 台灣英文新聞
2022/10/08 10:24
宜蘭為東北季風迎風面，大雨導致宜蘭聖母護專低窪「聖母洞」直接淹成一片湖。（圖/截圖自社群媒體；台灣英文新聞後製）

宜蘭為東北季風迎風面，大雨導致宜蘭聖母護專低窪「聖母洞」直接淹成一片湖。（圖/截圖自社群媒體；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國慶連假開始卻不見好天氣！氣象局指出台灣受到東北季風影響，宜蘭為全台雨勢最猛烈之地，其他地方除6縣市發布豪大雨特報，則是持續陰雨綿綿，氣溫部分9日起桃園以北可能出現18℃低溫，11日則可能有16℃低溫。

宜蘭縣地區受到這次東北季風影響最劇，7日開始「紫色超大豪雨警戒」，雨量更是2天破千毫米，社群媒體上許多人發出淹水照片，聖母護專低窪「聖母洞」更直接成一片湖，今（8日）花蓮縣雨勢也加劇，屬於紅色警戒的大豪雨特報，其他有發布豪大雨特報地區則是新北市、基隆市、台北市及台東縣。

不過隨著連假到來，民眾好奇何時降雨才會減少？氣象專家吳德榮表示，這起東北季風異常降水預計影響到今日，明起水氣會稍微減少。但明晚起受到第二波東北季風影響，桃園以北地區仍有局部雨勢，待週三（12日）起季風影響，才會有新一波雨勢伴隨水氣增加襲來。

氣溫部分，明天仍相對偏低，北部氣溫落在21至27度、中部22至35度、南部23至35度以及東部21至33度。明晚間開始伴隨其溫下降可能出現18℃低溫，週二（11日）起轉趨晴朗，各地早晚偏冷日夜溫差大，可能出現久違的16℃低溫。

而宜蘭目前因超大豪雨傳出災情，目前宜蘭南澳鄉碧候溫泉的聯外道路落石、土石泥流及邊坡樹木傾倒，無法通行，碧候溫泉今天因此休園。
國慶連假
紫色超大豪雨警戒
東北季風
台灣天氣
氣象局

相關新聞

東北季風影響全台灣 宜蘭山區須注意超大豪雨
東北季風影響全台灣 宜蘭山區須注意超大豪雨
2022/09/25 10:03
週末變天！23日白天晴朗晚上溫差大 週末東北部留意局部大雨
週末變天！23日白天晴朗晚上溫差大 週末東北部留意局部大雨
2022/09/22 20:54
國慶連假出遊 國道疏導措施看這裡
國慶連假出遊 國道疏導措施看這裡
2022/09/11 20:57
中秋賞月去 北部要看颱風梅花影響、中南部和花東條件佳
中秋賞月去 北部要看颱風梅花影響、中南部和花東條件佳
2022/09/10 10:43
【天昏地暗•豪雨特報】北市信義區時雨量111毫米•全台逾700次閃電　台灣水利署發淹水警戒
【天昏地暗•豪雨特報】北市信義區時雨量111毫米•全台逾700次閃電　台灣水利署發淹水警戒
2022/08/25 18:07

更新時間 : 2022-10-08 11:17 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
【更新】台灣大學新任校長6人角逐　工學院長陳文章勝出: 盼共創下一個百年榮耀
【更新】台灣大學新任校長6人角逐　工學院長陳文章勝出: 盼共創下一個百年榮耀
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
時尚光雕秀！台中歌劇院穿上Gucci經典時裝　致敬史丹利庫柏力克
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
路透社：台灣每月盤點食品及能源物資庫存 為兩岸可能衝突做準備
路透社：台灣每月盤點食品及能源物資庫存 為兩岸可能衝突做準備