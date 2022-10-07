過期烏骨雞、百頁豆腐改標照賣！立崧食品逾4百件食品被扣 商品曾賣家樂福、直播主丟丟妹

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台中立崧食品被吹哨者前員工爆料過期烏骨雞商品改標照賣，甚至曾出貨給量販業者家樂福和直播主丟丟妹，連百頁豆腐也都曾被更換日期，雖張姓負責人出面喊冤，不料檢方昨（7日）再發動第二波搜索，扣得400多隻改標烏骨雞，向法院聲押獲准。

立崧食品遭前員工踢爆不法作為，雖張姓負責人喊冤是該員工向他借錢遭拒才被抹黑，但台中地檢指揮保七、衛生局於4日至7日接連發動搜索，偵訊後認為立崧張姓負責人、廖姓女會計，違反食品安全衛生管理法、詐欺及偽造文書等罪嫌，諭令分別以30萬元、15萬元具保。

根據ETtoday，立崧食品一名32歲前男性員工爆料，指自己在該公司任職約5年，公司主要販售品項為烏骨雞、油雞、鹹水雞等加工雞肉產品，他到職約1年竟發現，張姓負責人會下令員工將以過期的食品標籤撕下，並貼上新的未過期標籤，出貨給消費者，這種過期商品連百頁豆腐、乳酪絲都包含。

男子出示照片顯示，拍攝冷凍烏骨雞時間為9月19日，標籤上顯示的製造日期則為2020年8月28日，有效日期為2022年2月27日，屬過期商品。

男子表示，自己到台中食安處檢舉後，張姓負責人竟突然將所有過期產品庫存移出公司，疑似連監視器畫面都被銷毀，且過程中衛生所人員都沒來。

這次檢方出動後，已深入追查相關食品流向，發現相關食品已輾轉運往外縣市，並在南投草屯地區公司當場扣得100多隻被改標的烏骨雞食品。中檢昨天再發動第二波搜索，兵分多路到高雄、台南、雲林及台中等上游生產廠商，同時追查下游販售廠商，再查扣相關產品400多隻過期烏骨雞。

據報導，檢方指出，今再傳喚張男到案說明，複訊後認為他涉犯偽造文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據及逃亡之虞，有羈押理由及必要，經當庭逮捕，向法院聲請羈押獲准。