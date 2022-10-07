諾貝爾和平獎得主揭曉 由俄烏戰爭相關人權組織獲獎

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）來自俄羅斯和烏克蘭的人權組織「紀念館」（Memorial）與「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）與被監禁的白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）一同獲得2022年諾貝爾和平獎的殊榮，這些人權鬥士在各自國家為了記錄戰爭罪、侵犯人權及濫用權力事實做出傑出努力，因而獲獎。

綜合媒體報導，挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）今（7日）宣布，今年和平獎得主為兩個人權組織以及一位人權團體領袖，皆和俄烏戰爭有關。委員會指出，多年來，他們一直提倡批判權，以及捍衛公民的基本人權。

委員會表示，自2月俄羅斯的入侵行動開始以來，烏克蘭「公民自由中心組織」就致力於查明和記錄俄羅斯對烏克蘭平民犯下的戰爭罪行。此外，該組織也與國際合作夥伴合作，發揮先鋒作用，為有罪的一方有機會為自己的罪行負責。

另一個組織「紀念館」則在1987年建立，在蘇聯解體後，該組織成為俄羅斯最著名的人權監督機構之一，致力於揭露史達林時代的虐待和暴行，還將俄羅斯政治壓迫和侵犯人權的資訊加以彙編並系統化，是記錄關押於俄羅斯機構的政治犯訊息，最具權威的消息來源。

然而2021年，紀念館遭到俄國政府強制清算，文獻中心永久關閉，儘管關閉令將在接下來數個月內生效，紀念館的的工作人員仍拒絕屈服，主席拉欽斯基（Yan Rachinsky）當時發表聲明說，「沒有人打算放棄」。

而針對白俄羅斯的人權領袖畢亞利亞茨基，委員表示，他是1980年代中期白俄羅斯民主運動興起的領頭人之一，畢生奉獻於提倡民主以及祖國和平發展。他在1996年成立白俄人權團體「維斯納」（Viasna），以對抗白俄羅斯憲法修正案後賦予總統極端權力造成的不公。

「維斯納」組織替身陷囹圄的抗爭者及其家屬提供支援，並記錄、抗議當局對政治犯使用酷刑。畢亞利亞茨基在2011年至2014年間入獄，並於2020年發動抗議當局的大規模示威後再次被捕，目前仍未經審判遭到拘留。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放這些款項。