諾貝爾和平獎得主揭曉 由俄烏戰爭相關人權組織獲獎

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)來自俄羅斯和烏克蘭的人權組織「紀念館」(Memorial)與「公民自由中心」(Centre for Civil Liberties)與被監禁的白俄羅斯人權領袖畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)一同獲得2022年諾貝爾和平獎的殊榮,這些人權鬥士在各自國家為了記錄戰爭罪、侵犯人權及濫用權力事實做出傑出努力,因而獲獎。

綜合媒體報導,挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)今(7日)宣布,今年和平獎得主為兩個人權組織以及一位人權團體領袖,皆和俄烏戰爭有關。委員會指出,多年來,他們一直提倡批判權,以及捍衛公民的基本人權。

委員會表示,自2月俄羅斯的入侵行動開始以來,烏克蘭「公民自由中心組織」就致力於查明和記錄俄羅斯對烏克蘭平民犯下的戰爭罪行。此外,該組織也與國際合作夥伴合作,發揮先鋒作用,為有罪的一方有機會為自己的罪行負責。

另一個組織「紀念館」則在1987年建立,在蘇聯解體後,該組織成為俄羅斯最著名的人權監督機構之一,致力於揭露史達林時代的虐待和暴行,還將俄羅斯政治壓迫和侵犯人權的資訊加以彙編並系統化,是記錄關押於俄羅斯機構的政治犯訊息,最具權威的消息來源。

然而2021年,紀念館遭到俄國政府強制清算,文獻中心永久關閉,儘管關閉令將在接下來數個月內生效,紀念館的的工作人員仍拒絕屈服,主席拉欽斯基(Yan Rachinsky)當時發表聲明說,「沒有人打算放棄」。

而針對白俄羅斯的人權領袖畢亞利亞茨基,委員表示,他是1980年代中期白俄羅斯民主運動興起的領頭人之一,畢生奉獻於提倡民主以及祖國和平發展。他在1996年成立白俄人權團體「維斯納」(Viasna),以對抗白俄羅斯憲法修正案後賦予總統極端權力造成的不公。

「維斯納」組織替身陷囹圄的抗爭者及其家屬提供支援,並記錄、抗議當局對政治犯使用酷刑。畢亞利亞茨基在2011年至2014年間入獄,並於2020年發動抗議當局的大規模示威後再次被捕,目前仍未經審判遭到拘留。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗(約新台幣2870萬元)現金,將於12月10日發放這些款項。

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU