長榮國際召開臨時董事會 確認張明煜任董事

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）長榮國際今（7）日召開臨時董事會，而後對外公布新任董事長，或稱總經理，一職人選，選舉結果為張明煜出任該職位，過程和諧，業界認為，此舉代表有席次優勢的張國華願意禮讓。

根據長榮國際，7日董事會決議公告顯示，長榮國際舊任者鄭深池，將由張明煜改為擔任董事長，這是長榮兄弟派系鬥爭後，弟弟派瓦解，鄭深池於9月27日辭任長榮國際董事長職務，僅保留董事職位。

綜合媒體報導，長榮國際兄弟經營權自2月爆出爭奪狀況，弟弟派搶下集團控股公司長榮國際後，隨即由姊夫鄭深池擔任董事，不過日前弟弟派現成員離職潮，老二張國明所屬的祥陽慈善基金會同步辭任長榮國際董事，老四張國煒也辭長榮國際所派的立榮航空董事長。

如今，長榮國際就董事長之懸缺，推選張國政所屬的聖世投資代表人張明煜為新任董事長，並兼任總經理，選舉過程順利和諧。業界認為，此舉代表有席次優勢的張國華願意禮讓，展現善意與誠意，也代表兄弟間已有互信基礎，並啟動合作。

不過長榮四子張國煒辭去立榮航空董事長後，張國煒人馬的周寶裕，今日也辭立榮航空總經理，遺缺由大哥派的董事長林志忠暫代。市場人士表示，弟弟派瓦解後，未來長榮集團旗下各家公司法人董事將會陸續改派。