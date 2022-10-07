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玉山論壇印度議員談中國霸凌：越怕就越霸凌你、應挺身制止

蘇吉庫瑪認為，最大的民主國家印度與繁榮的民主台灣應當互相學習，共同因應中國挑戰，強勁經濟即是關鍵。台灣的半導體與印度的軟體實力若能相輔相成，將對雙方經濟大有助益。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－記者
2022/10/07 18:58
印度國會上議院議員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）7日於玉山論壇場邊記者會表示，應挺身制止中國這樣的霸凌者。（圖／台灣英文新聞）

印度國會上議院議員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）7日於玉山論壇場邊記者會表示，應挺身制止中國這樣的霸凌者。（圖／台灣英文新聞）

(台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）聯合國人權理事會6日否決了針對中國新疆維吾爾自治區人權狀況進行辯論，來台參加7日舉行的玉山論壇的印度國會上議院議員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）表示，對印度政府投票棄權相當失望，他強調面對中國這樣的霸凌者，「如果你越怕他，他就越霸凌你」，必須要挺身而出制止對方。

蘇吉庫瑪表示，印度作為最大的民主國家，被許多國家關注，對於在新疆人權相關的決議草案表決中印度棄權的作法，「感到非常失望」。

蘇吉庫瑪，不知道當局為何如此行事，但覺得「很不幸」，聯合國人權委員會所出的人權報告中已經指出，中國在新疆地區犯下種族屠殺的行徑，任何熱愛和平與人權的國家都應當起身，在國際場對中國的行徑予以譴責。

提及中印關係，蘇吉庫瑪指出，中國和印度在邊際有相當多的衝突，當前畫出實際控制地區的分界線（LAC），2020夏季疫情嚴峻之際，中國入侵印度領地，中國不僅對印度如此，「對其他國家、對台灣也是如此」。

蘇吉庫瑪強調，面對中國這樣的霸凌者，「如果你越怕他，他就越霸凌你，要制止一個惡霸，必須要告訴他『夠了』」。

至於印台關係，蘇吉庫瑪認為，印度與台灣都是中國行為的受方，最大的民主國家印度與繁榮的民主台灣應當互相學習。關於如何一起應對中國挑戰，他認爲各自擁有強勁的經濟是關鍵，台灣有「新南向政策」，印度也有相似的對外政策，在此基礎下，台灣的半導體與印度的軟體實力若能相輔相成，將對雙方經濟大有助益。

蘇吉庫瑪提出，台印雙方應當有更有意義的接觸，印度應當派遣更多的訪團前來台灣交流，並同聲呼籲中國尊重台海和平穩定。
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