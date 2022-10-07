賴清德玉山論壇談台海：台灣不會屈服、也不會走回對抗的老路

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）玉山論壇今（7）日登場，副總統賴清德在下午舉行的「亞洲前瞻圓桌對話」中以預錄影片致詞，賴清德表示，台灣將會與理念相近國家合作，持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)與「印太經濟架構」(IPEF)，以期為世界經濟振興做出貢獻；此外，賴清德也強調，對中國的善意不變、承諾不變、但台灣不會在中國的壓力下屈服，也不會走回對抗的老路。

賴清德下午在預錄影片中指出，目前COVID-19疫情已經趨緩，各國也大幅放寬防疫限制，在準備迎接疫後新生活的此時此刻，我非常期待各位國際領袖及專家學者，能夠藉由玉山論壇這個平台，集思廣益、充分交流，深入討論區域經濟復甦、供應鏈重組與韌性、全球良善治理策略及建構印太區域安全等當前重要議題。

賴清德表示，印太區域內仍有超過半數人口缺乏使用新科技的機會，導致疫後復甦步伐緩慢艱辛。為了協助區域成員共同復甦，台灣將持續協助印太夥伴加強基礎設施，並分享我們科技抗疫的經驗，協助各國運用人工智慧及大數據等尖端技術來因應瞬息萬變的疫情動態。疫情證明，台灣是全球抗疫不可或缺的一環，我們要再次呼籲「世界衛生組織」（WHO）接納台灣參與，不要讓全球防疫工作出現「地理上的空白」。

賴清德提及，印太地區的經濟總值佔世界GDP的6成，區域內的多邊貿易機制如能更加開放、歡迎更多國家加入，相信區域經濟將能在後疫情時代獲得更多的成長動能。我們樂見「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)與「印太經濟架構」(IPEF)等由民主國家主導的區域經濟合作機制有效運作，台灣也將會與理念相近國家合作，持續爭取加入的機會，以期在全球產業供應鏈重組及強化韌性的趨勢中，為世界經濟振興做出貢獻。

此外，在全球日益加劇的極端氣候下，人類生存正面臨嚴峻挑戰，許多島國正在面對海平面上升、國土流失的迫切壓力。台灣將善盡環境保護的責任，以「展綠、增氣、減煤」來推動經濟轉型及產業升級，並積極落實「2050淨零排碳」的目標，以呼應全球氣候行動、塑造理想綠色未來。

在中國武力挑釁、台海緊張氣氛加劇之際，台灣在蔡總統領導下，社會氣氛冷靜理性，民眾依然正常生活，沒有恐慌或畏懼，大家團結一致向世界傳達台灣不受中國脅迫、捍衛民主自由的自信以及堅定的意志。

台灣是國際社會負責任的成員，兩岸穩定與印太和平是蔡總統領導國家堅定不移的目標，我們與中國的溝通大門始終敞開。誠如蔡總統所說，我們對中國的善意不變、承諾不變、但台灣不會在中國的壓力下屈服，也不會走回對抗的老路，並堅持以「和平、對等、民主、對話」四原則穩健處理兩岸關係。